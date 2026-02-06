效仿澳洲、法國 印度推動「兒少使用社群設限」

印度等國家考慮擬定「兒童使用社群媒體設定年齡限制」相關法律，以解決青少年沉迷網路問題。示意圖。（路透）

全球近期掀起社群媒體年齡限制浪潮。隨著澳洲正式通過法案成為全球首個禁止16歲以下青少年使用社群媒體的國家，印度政府及多個國家近日也積極研議相關法律，力求解決青少年沉迷網路，所帶來的教育與健康問題。

據《BBC》報導，印度最新發布的《年度經濟調查報告》（Economic Survey）指出，政府首席經濟顧問團隊已建議聯邦政府考慮「對兒童使用社群媒體設定年齡限制」，雖然該建議暫不具強制性，但已引發廣泛討論。

請繼續往下閱讀...

安得拉邦（Andhra Pradesh）議員德瓦拉亞魯（LSK Devarayalu）上週提出一項草案，試圖禁止16歲以下兒童使用社群媒體，該邦資訊科技部長羅凱什（Nara Lokesh）指出，孩童社群沉迷問題已嚴重影響他們的教育發展，並導致其注意力不足。目前邦政府已成立部門小組，將邀請Meta、X、Google等巨頭商討法律監管框架。

果阿邦（Goa）的旅遊與資訊科技部長考恩特（Rohan Khaunte）跟進表示，該邦正審議實施禁令的可能性。

此外，卡納塔卡邦（Karnataka，該邦首府邦加羅爾有印度矽谷之稱）資訊科技部長卡爾格（Priyank Kharge）也透露，其政府正與Meta合作推動一項涉及30萬名學生和10萬名老師的「數位脫癮」（Digital Detox）計畫，宣導該如何「有效善用」人工智慧與社群平台。

然而專家警告，儘管立法動機良善，但在技術執行上仍舉步維艱，可能將面臨如「驗證系統失效」、「IP地址精準度不足」、「與家長帳號共用」和「躲避（繞過）限制」等問題。

對此，家長的看法也呈兩極。一些家長偏向贊同此政策的推行，但也有部分家長指出核心問題，如居住於德里的家長亞達夫（Jitender Yadav）認為，禁令並非萬靈丹，他也直言，「問題根源來自，許多家長只會一味地給孩子使用手機，但本身卻沒有給予孩子足夠的陪伴，除非家長學會如何與孩子進行有創意的互動，否則孩子總會找到繞過這項禁令的方法。」

除了已開先河的澳洲與跟進的馬來西亞、西班牙、印度，法國下議院日前也批准了「禁止15歲以下青少年使用社群媒體」之法案，目前尚待參議院通過。英國、丹麥與希臘則仍在評估、研究政策階段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法