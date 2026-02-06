捏造馬克宏捲入艾普斯坦案 法國控俄假資訊抹黑

法國總統馬克宏5日出席視訊記者會。（路透檔案照）

美國已故性犯罪富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，披露他生前與多名政商名流的往來關係。法國政府消息人士6日表示，法國發現一場與俄羅斯有關的假消息行動，試圖抹黑法國總統馬克宏捲入艾氏案件。

《法新社》6日報導，消息人士說，法國政府對抗外國假資訊行動的「警惕與防範外國數位干預局」（Viginum），於4日偵測到這起行動，其中涉及一篇捏造的文章，「指控總統馬克宏涉入『艾普斯坦事件』」。

消息人士指出，這篇捏造的文章刊登在一個冒用法國媒體「法國晚報」（France Soir）之名的網站，在幕後散布不實內容的是「風暴-1516」（Storm-1516）計畫，「Viginum高度確信，這個假網站為CopyCop資訊操作行動的一環」。

CopyCop行動與現居俄羅斯的美國逃犯杜根（John Mark Dougan）有關連，消息人士指出，杜根負責維護Storm-1516計畫部分數位基礎設施。

在社群平台X上最早分享前述假資訊影片的是帳號@LoetitiaH，消息人士說，該帳號長期且頻繁為Storm-1516計畫轉發訊息；之後，該影片內容又被多個受到法國當局監控的帳號轉發、擴大散布。

這名消息人士表示，這次行動與過去Storm-1516針對政治人物的行動操作模式「非常相似」，不過「能見度不代表影響力」。「法國晚報」4日已出面澄清，強調前述假網站與其毫無關聯。

