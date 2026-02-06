為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    捏造馬克宏捲入艾普斯坦案 法國控俄假資訊抹黑

    2026/02/06 21:11 編譯管淑平／綜合報導
    法國總統馬克宏5日出席視訊記者會。（路透檔案照）

    法國總統馬克宏5日出席視訊記者會。（路透檔案照）

    美國已故性犯罪富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的相關檔案，披露他生前與多名政商名流的往來關係。法國政府消息人士6日表示，法國發現一場與俄羅斯有關的假消息行動，試圖抹黑法國總統馬克宏捲入艾氏案件。

    《法新社》6日報導，消息人士說，法國政府對抗外國假資訊行動的「警惕與防範外國數位干預局」（Viginum），於4日偵測到這起行動，其中涉及一篇捏造的文章，「指控總統馬克宏涉入『艾普斯坦事件』」。

    消息人士指出，這篇捏造的文章刊登在一個冒用法國媒體「法國晚報」（France Soir）之名的網站，在幕後散布不實內容的是「風暴-1516」（Storm-1516）計畫，「Viginum高度確信，這個假網站為CopyCop資訊操作行動的一環」。

    CopyCop行動與現居俄羅斯的美國逃犯杜根（John Mark Dougan）有關連，消息人士指出，杜根負責維護Storm-1516計畫部分數位基礎設施。

    在社群平台X上最早分享前述假資訊影片的是帳號@LoetitiaH，消息人士說，該帳號長期且頻繁為Storm-1516計畫轉發訊息；之後，該影片內容又被多個受到法國當局監控的帳號轉發、擴大散布。

    這名消息人士表示，這次行動與過去Storm-1516針對政治人物的行動操作模式「非常相似」，不過「能見度不代表影響力」。「法國晚報」4日已出面澄清，強調前述假網站與其毫無關聯。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播