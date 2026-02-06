美伊阿曼「間接」會談 美軍中央司令部司令也在場

川普女婿庫希納、特使魏科夫6日與阿曼外長阿布塞迪（左至右）會談。（法新社）

美國和伊朗代表16日在阿曼首都馬斯開特舉行雙邊「間接」談判，德黑蘭方面以外交部長阿拉奇為首，華府則派出中東特使魏科夫和總統川普女婿庫希納。德黑蘭堅稱會談只圍繞核武計畫，但華府希望一併討論伊朗彈道飛彈計畫及對地區武裝組織的支持。值得注意的是，《華爾街日報》披露，美軍中央司令部司令也參與這場會談。

這場談判比原定時間延後約2小時、接近正午時才開始，伊、美談判代表分別乘車抵達阿曼王宮。伊朗車隊率先抵達，與阿曼外長阿布塞迪舉行會晤後，便離開回到附近的飯店。不久後，美國車隊進入王宮，停留約1小時半後離開。

阿曼外交部隨後在聲明中證實，阿布塞迪分別會見阿拉奇、魏科夫及庫希納，稱會談的重點在於為恢復外交和技術談判創造合適條件，各方決心確保在實現可持續安全與穩定方面取得成功。目前尚不清楚是否是當天會談的結束，但阿曼官員在美方人員離開後，立即離開王宮。

美伊馬斯開特會談的範圍、性質及與會人員尚不明確。美國國務卿魯比歐日前表示，會談必須涵蓋某些內容，包括放棄彈道飛彈計畫、停止對中東地區武裝團體提供資金和武器、乃至對待本國人民的方式等。

然而，德黑蘭方面一直堅稱，會談只會涉及核武計畫，埃及、土耳其和卡達等國外交官建議的停止鈾濃縮計畫三年、將高濃縮鈾運出境外、不發動彈道飛彈攻擊等議題都不談，也不談涉及地區武裝團體的議題。阿拉奇在會前表示，相互尊重和共同利益並非空談，而是必備條件，也是達成永久協議的基石。

《華爾街日報》指出，這場會談是去年6月美國和以色列聯手襲擊伊朗以來，美伊兩國首次舉行會晤，且正值美國再次在伊朗附近集結空軍和海軍力量，並威脅要就德黑蘭核武計畫發動攻擊之際。

白宮新聞秘書李威特5日強調，總統川普「想看看能否達成協議，儘管談判正在進行，身為全球史上最強軍隊的總司令，除了外交外，隨時都有多種手段可以動用」。值得注意的是，美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）也參加這場會談。

在會談前夕，伊朗國營新聞電視台報導，該國最先進的長程彈道飛彈之一「柯蘭沙爾4型」（Khorramshahr 4），已部署於伊斯蘭革命衛隊的一處地下飛彈基地，該飛彈射程達2000公里，並能攜帶重達1500公斤的彈頭。

與此同時，華府的虛擬駐伊朗大使館6日凌晨發布安全警告，再度呼籲美國公民「立即離開伊朗」，並準備好無須依賴美國政府協助的離境計畫。過去一個月中，美國已數次發布類似安全警告，上次呼籲美國公民離開伊朗則是1月14日，川普當時正考慮出手干預伊朗的可能選項，包括發動針對性軍事打擊。

