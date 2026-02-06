為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    曾身兼4職！川普政府「代理王」魯比歐少掉這份工作

    2026/02/06 19:54 編譯管淑平／綜合報導
    美國國務卿魯比歐。（路透檔案照）

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在川普第二任上任以來，倍受川普賞識，也身兼多職，不過現在，他少了一份職務，不再代理美國國家檔案和紀錄管理局（NARA）局長。

    新聞網站《政客》（Politico）5日報導，國家檔案和紀錄管理局發言人向該網站證實，魯比歐已經卸下該局代理局長一職，相關職權已交給拜倫（James Byron），拜倫將持續擔任檔案局局長資深顧問。該局法務長杜默穆斯（Matt Dummermuth）說，魯比歐卸下代理局長，是為了遵守《聯邦職位空缺改革法》（Federal Vacancies Reform Act），該法規定出，官員代理須經參議院同意的職位之期限。

    川普去年上任後，2月撤換原任檔案局長蕭根（Colleen Shogan），原本安排接替的人選也辭職，因此由魯比歐暫代，同時任命拜倫為資深顧問，協助管理檔案局日常運作。川普第一任卸任後，遭司法部調查任內不當處理機密文件，國家檔案局在此案調查過程中的扮演角色，招來川普不滿。

    魯比歐在國務卿一職之外，兼任多項臨時性職務，除了檔案管理局代理局長，還暫代國安顧問，以及去年2月到8月間擔任美國國際開發署（USAID）代理署長。

    他身兼多職成為網路迷因梗，他自己也曾以此自嘲，發文說他「不會接下（國家美式足球聯盟）邁阿密海豚隊的經理一職」；川普上月也開玩笑說，魯比歐可能接管古巴政府。魯比歐去年8月底在美國勞動節將屆之際，戲稱「以一個身兼4個工作的人來說，這是我人生中最有意義的一個勞動節」。

