35國簽署軍事AI宣言防科技失控 美、中不加入

2023年在海牙召開的軍事AI峰會與會國家合照。（路透檔案照）

5日在西班牙舉行的軍事人工智慧（AI）高峰會上，大約3分之1與會國家同意一項管理AI技術應用於戰爭的宣言，不過，軍事強權美國、中國選擇不加入這份共同宣言。

《路透》5日報導，在西班牙拉科魯尼亞（A Coruna）舉行的這場「軍事領域負責任使用AI」（REAIM）高峰會，共85國出席，僅35國同意簽署這份宣言，包括加拿大、德國、法國、英國、荷蘭、南韓和烏克蘭等國。

多位與會人士、代表指出，美國與歐洲盟邦關係緊繃，以及跨大西洋關係在未來數月、數年如何發展存有不確定性，使一些國家對於簽署這份共同宣言猶豫不前。

簽署國家承諾遵守20項AI軍事部署原則，包括確認人類對AI武器系統負有最終責任、鼓勵建立明確指揮與管制鏈，以及在符合國家安全前提下，分享監督機制。這份宣言也提出風險評估、嚴謹測試以及軍事AI系統操作人員訓練與教育的重要性。

這份宣言凸顯部分國家政府，對於AI技術快速進展，在軍事應用上的規範可能制定不及，升高誤判、擦槍走火或情勢意外升高風險的憂慮。荷蘭國防部長布雷克曼斯（Ruben Brekelmans）表示，各國正面臨「囚徒困境」：一方面希望對AI設下負責任的限制措施，另一方面又不願在與對手的競爭上自我設限。

他說，「俄羅斯與中國的技術發展非常迅速，這帶來一種急迫性，要在開發AI上有所進展，但是眼見AI發展迅速，又升高要負責任使用的急迫性，兩者密不可分」。

這份軍事AI宣言不具約束力。過去兩次分別於2023、2024年舉行的軍事AI峰會，約60國簽署一份較溫和版「行動藍圖」，當時中國未加入，但是美國加入，該份文件同樣不具法律約束力。

