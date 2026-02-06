為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    主人吵架狗狗超心碎！研究：毛小孩會主動安慰弱勢家庭成員

    2026/02/06 19:47 即時新聞／綜合報導
    阿根廷最新研究發現，當狗狗目睹家庭成員發生爭吵時，會展現出驚人的「同理心」。（資料照）

    阿根廷最新研究發現，當狗狗目睹家庭成員發生爭吵時，會展現出驚人的「同理心」。（資料照）

    毛小孩是守護家庭和諧的神隊友。阿根廷一項最新研究發現，當狗狗目睹家庭成員發生爭吵時，會展現出驚人的「同理心」。研究顯示，狗狗能辨識出衝突中較弱勢的人，並主動靠近給予親暱慰藉。這項發現證實，狗狗能感知人類的情緒變化，宛如貼心的家人。

    韓媒報導，阿根廷布宜諾斯艾利斯大學醫學院的研究團隊近日發表一項有趣實驗。研究人員請兩位主要照顧者在狗狗面前上演「吵架戲碼」，其中一人扮演大聲威脅的「强勢者」，另一人則表現出蜷縮防禦的「弱勢者」。即便爭執結束，受害者的不安情緒仍持續維持。研究團隊隨後觀察狗狗的反應，將其區分為「親社會行為」（如注視、靠近、接觸）與「壓力行為」（如低頭、舔唇、垂尾）。

    實驗結果發現，狗狗對不同角色的態度截然不同。對於處於弱勢者，狗狗會增加注視時間，並頻繁地靠近甚至主動進行身體接觸，展現出「溫馨安慰」的意圖；相反地，對於表現兇狠的强勢者，狗狗雖然會減少靠近，並長時間「監視」對方。研究團隊解讀，這種監視行為反映了狗狗在迴避危險的同時，仍維持高度警戒，以守護自身與弱勢家人的安全。

    值得注意的是，目睹衝突的狗狗也會表現出顯著的壓力反應。研究指出，這代表狗狗並非僅是冷眼旁觀，而是被主人的情緒「傳染」，產生了共感壓力。這就像年幼的孩子看到父母爭吵會感到不安一樣，家庭衝突同樣會成為狗狗的壓力來源。

    研究團隊強調，過去已知狗狗能理解人類情緒，但這項研究進一步證實，即使在間接目睹人類彼此衝突時，狗狗仍能感知情感流動並做出反應。這不僅證明狗狗是具備高度社會性的存在，更揭示了牠們在家庭結構中，扮演著情感調節者的重要角色，用無聲的陪伴，溫柔撫慰受傷的心靈。

