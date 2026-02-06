黎智英國安案9日判刑 中外緊張關係恐加劇

在宣判刑期前，黎智英已被關押5年2個月。（法新社）

香港「壹傳媒」創辦人黎智英等9人及前香港蘋果日報等3家公司觸犯「港區國安法」一案，去年12月15日宣判罪名成立後，訂於9日上午10時宣布刑期。鑑於黎智英自始至終並未認罪，最重可能面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑。《美聯社》分析，此舉可能加劇北京與外國政府之間的緊張關係。

黎智英及張劍虹、陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光、楊清奇等6名前港蘋高階主管，以及民主組織「重光團隊」成員李宇軒和陳梓華，加上香港蘋果日報、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報網際網路有限公司等3家公司，均被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，黎智英另被加控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，而黎與3家公司也被加控「串謀發布煽動刊物罪」，前者屬港區國安法罪行，後者則是一般刑事罪行。

黎智英以外的8名個人被告先後於2021年和2022年認罪，但法院裁定待黎的審訊結束後一併判刑。在對黎案進行156天開庭審理後，西九龍裁判法院於去年12月中宣判黎及3家公司的全部罪名成立，甚至指控黎「唯一目的是尋求中共倒台、長年對中國深懷怨恨」，接下來將在9日由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰宣判刑期，串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

截至判刑日，黎智英已服刑近5年又2個月。自2020年12月遭拒絕保釋以來，除了8天外，其餘日子都被關押。代表律師先前在法庭求情時，指78歲的黎智英身患高血壓、糖尿病、下肢肌肉發炎和視網膜靜脈阻塞等疾病，囚禁的每一天都更令他邁向生命盡頭，盼法官從輕量刑。刑期公布後，黎可在28天內提出上訴。5日晚間，已有媒體在法院外「佔位」爭奪庭內記者席，並有20名民眾排隊搶佔旁聽席，預計屆時連同正庭及7個延伸庭，將開放116名記者席及491個公眾席。

黎智英遭定罪後，西方國家多提出批判，包括曾就該案向中國提出交涉的美國總統川普，也曾坦言對此感到「非常難過」，而英國首相施凱爾也呼籲北京釋放擁有英國公民身分的黎智英，判決結果可能加劇北京與外國政府之間的緊張關係。然而，香港終審法院首席法官、國安法指定法官張舉能仍表示，基於政治原因或身分而呼籲提前釋放被告，是規避確保問責的法律程序，「直接動搖法治的根基」。

