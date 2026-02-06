駭客入侵直播色情片 快手遭中國官方重罰5億

中國短影音平台快手去年12月間遭駭客入侵，創立多個直播間播放色情影片。（彭博）

中國短影音平台快手去年12月遭駭客入侵並創立多個直播間播放色情影片。快手顏面盡失，今天又被網路監管部門重罰人民幣1.191億元（約新台幣5.4億元），理由是「影響惡劣」。值得玩味的是，駭客當時疑似是為了抗議官方將加重處罰網路張貼淫穢訊息而出手。

央視新聞報導，針對近期快手出現大量色情低俗內容直播問題，在中國國家互聯網信息辦公室指導下，北京市互聯網信息辦公室依法對北京快手科技有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。

請繼續往下閱讀...

報導說，經查實，快手平台未履行網路安全保護義務，未及時處置系統漏洞等安全風險，未對使用者發布的違法訊息立即採取停止傳輸、消除等處置措施，情節嚴重，「影響惡劣」。

北京市網信辦6日依據中國「網路安全法」、「行政處罰法」等法律法規，對北京快手科技有限公司處警告、人民幣1.191億元罰款處罰，同時責令限期改正、依法依約處置帳號、從嚴處理責任人。

北京市網信辦稱，將持續加大網路執法力度，依法嚴厲打擊各類違法行為，督促網站平台嚴格落實主體責任，切實保障網路安全，保護人民群眾合法權益，維護網路空間天朗氣清。

2025年12月22日晚間10時，快手突然出現多個直播間播放色情影片，部分直播間觀看人數瞬間飆升，持續超過1小時。快手一度關閉伺服器，直到隔天凌晨2時才陸續恢復正常。

當時，中國新修訂的「治安管理處罰法」即將在元旦實施。其中第80條規定，利用資訊網路、電話以及其他通訊工具傳播淫穢訊息，將面臨10日以上、15日以下拘留，並處5000元以下罰款。

新法還擴大處罰範圍，利用網路傳播淫穢訊息的所有行為都要罰。在中國社群引發一面倒不滿聲浪之際，快手遭駭客入侵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法