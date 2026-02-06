挪威安全局示警 俄間諜企圖招募、脅迫烏克蘭難民搞破壞

挪威國內安全與情報機構「警察安全局」（PST）發布「年度威脅評估報告」，示警俄羅斯預計將全面升級對挪威的諜報活動。（美聯社）

挪威國內安全與情報機構「警察安全局」（PST）於今（6日）發布「年度威脅評估報告」，示警俄羅斯預計將於2026年全面升級對挪威的諜報活動，並將滲透重點轉向北極圈領土及具戰略意義的斯瓦巴群島（Svalbard）。報告指出，俄國情報單位極可能以威脅、招募烏克蘭難民等手段，針對挪威境內的軍事及能源設施進行滲透與破壞。

根據《路透》報導，挪威作為北約成員國及烏克蘭的堅定盟友，在俄烏戰爭爆發後取代俄羅斯躍升為歐洲最大的天然氣供應國，也因此被俄羅斯視為「眼中釘」。PST分析，俄方在2026年的情蒐重點，將包括挪威軍援烏克蘭的行動、北極圈軍事目標及盟軍聯合演習。報告特別點名，挪威最北端的郡縣與斯瓦巴群島，因地理位置險要且敏感，已成為俄方施加影響力與搜刮情資的首要目標。

PST進一步揭露，俄羅斯可能派遣民用船隻偽裝，沿著挪威崎嶇的海岸線巡航，藉此詳盡繪製關鍵基礎設施地圖。去年8月，挪威一座水力發電壩，曾遭網路攻擊並短暫喪失控制，PST事後將該行動歸咎於與俄國掛鉤的駭客組織。

此外，報告指出，俄國情報單位正將手伸向逃往挪威的烏克蘭難民，尤其是那些仍有家屬或財產留在俄佔區的人士，企圖以脅迫手段招募其成為內應。目前挪威境內約有10萬名烏克蘭難民，PST坦言這類威脅已成為維護國家安全的重大挑戰。

自2022年戰爭爆發以來，歐洲多國已接連傳出與俄國相關的縱火與破壞案件，顯示俄羅斯的威脅，已從單純的情資蒐集，轉向更具侵略性的具體破壞行動。

