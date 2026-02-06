為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美伊會談阿曼正式展開 白宮未排除採取軍事行動

    2026/02/06 18:08 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國中東特使魏科夫（圖右）和伊朗外交部長阿拉奇（圖左）分別率領各自代表團在阿曼參加會談。（美聯社）

    美國中東特使魏科夫（圖右）和伊朗外交部長阿拉奇（圖左）分別率領各自代表團在阿曼參加會談。（美聯社）

    美國和伊朗今（6）日在阿曼舉行會談。美國拒絕排除因伊朗對大規模抗議活動進行致命鎮壓而對其採取軍事行動的可能性；伊朗則堅稱由阿曼斡旋的會談將只圍繞其核子計畫展開。

    根據《法新社》報導，美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）和伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）分別率領各自代表團在阿曼參加會談，阿曼在會談中扮演兩國之間的調解人。

    伊朗媒體稱會談已正式開始。阿拉奇在會談上表示，伊朗隨時準備捍衛國家主權和國家安全，抵制美國任何過度的要求或冒險主義行徑。

    阿拉奇在X上補充說「伊朗以清醒頭腦和對過去1年的深刻記憶參與外交。我們本著誠意參與，並堅定捍衛我們的權利。承諾必須履行，平等地位、相互尊重和共同利益非空談，而是持久協議的基石。」

    此會談距離伊朗全國爆發反神職人員抗議浪潮達到巔峰還不到1個月。針對伊朗採取的血腥鎮壓，川普最初聲稱將採取軍事行動，但近幾天來將言論重點轉向遏制伊朗核子計畫，西方認為該計畫旨在製造核彈。

    值得注意的是，川普仍未排除軍事行動選項。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）5日說，美國代表團打算探討伊朗「零核能力」的可能性，並警告，總統川普除了外交手段之外，還有許多其他選擇。

    美國副總統范斯4日接受美媒《SiriusXM》採訪時也強調，川普將「保留所有選項」。

    伊朗則在5日說，自身有責任不錯過任何利用外交手段維護和平的機會，並補充希望美國能夠以務實且認真的態度參與討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播