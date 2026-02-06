為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    立陶宛友台「認錯」還不夠 中國外交部：應以實際行動糾正錯誤

    2026/02/06 15:58 編譯張沛元／綜合報導
    針對立陶宛高層日前對此前的友台立場流露悔意，中國外交部發言人林劍6日呼籲立國重回恪守一個中國原則的正軌，以及採取實際行動「糾正錯誤」。（歐新社）

    針對立陶宛高層日前對此前的友台立場流露悔意，中國外交部發言人林劍6日表示，中國與立陶宛的溝通大門始終敞開、呼籲立國重回恪守一個中國原則的正軌，以及採取實際行動「糾正錯誤」。

    目前並不清楚所謂的採取實際行動以「糾正錯誤」，是否攸關台灣在立陶宛所設立的代表處。

    林劍在例行記者會上被問到立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前受訪時稱立陶宛准許設立「台灣」代表處是戰略錯誤，中國是否考慮全面恢復與立陶宛的外交關係時，作上述表示。

    林劍說，中方已多次就中、立關係表明立場，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中、立關係正常化累積條件。

    魯吉尼涅日前受訪時以「錯誤」形容立陶宛准許設立「台灣」代表處，並宣稱此舉未與美國或歐盟協同，「我認為，立陶宛確實是衝到火車前面，結果輸了」。

