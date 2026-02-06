打房變打臉？南韓3成高階公務員擁多房、集中高價區 1人名下42間

首爾漢江旁的公寓大樓。（歐新社）

南韓《中央日報》6日報導，在南韓現任高級公職人員中，每3人中有1人持有2間（含）房產，且高度集中於首爾江南、瑞草、松坡等高房價的「江南三區」，在總統李在明試圖穩定房地產市場、連日向持有多間房的族群發出嚴厲警告的背景下，此一數據尤為諷刺。

該報委託企業分析研究所「leadersindex」對須履行財產公示義務的2764名高級公職人員財產明細進行分析，結果顯示，共有913人（33%）以本人及配偶名義持有2間（含）以上房產。其中，2間房持有者660人，3間（含）以上持有者高達253人。若僅以該族群計算，人均持有房數達2.6間；即便計入全體分析對象，人均持有房數亦達1.4間。

本次分析對象涵蓋須履行財產公示義務的政府及地方政府政務職官員、國會議員、一級公務員、部長法官級以上司法官員、中將級以上將領及國立大學校長等核心權力階層。

依據「公職人員倫理法」，財產申報原則上須包含直系親屬資產，但本次分析剔除直系親屬，僅統計公職人員及其配偶名下房產。此一統計範圍恰好符合將於5月9日結束緩徵期的「多間房持有者轉讓所得稅加徵」標準，而該族群正是李在明連日施壓「把握最後機會出售餘房」的直接受眾。

調查發現，持房數量居首者為首爾江南區廳長趙成明（國民力量黨），名下共有42間房產，包括江南區公寓1間、綜合建築2間及高陽市商務公寓38間。釜山市議員梁俊模（國民力量黨）以32間緊隨其後，其中包括釜山影島區24間多戶房產。濟州大學教育副校長姜熙京則持有31間房產，其中濟州市商務公寓達30間。

與一般民眾相比，高級公職人員的多房比例顯著偏高。國家數據廳住房所有權統計顯示，2024年全國普通家庭共2229.4萬戶，其中多房家庭為330.4萬戶（14.8%）。

從高級公職人員房產分布圖來看，首都圈集中格局已呈固化態勢，其中江南三區的偏向尤為突出。2764名高級公職人員名下房產共計3886間，其中首爾1292間（33.2%）、京畿道679間（17.5%），合計占比高達50.7％。若按基層行政單位細分，首爾江南區（226間）、瑞草區（206間）與松坡區（121間）毫無懸念包辦前三。

若以房價衡量，此一集中現象更趨顯著。3886間房產總價值達1.7964兆韓元，其中首爾1.4432兆韓元（60.9%）、京畿道3531億韓元（14.9%），兩地合計占比高達75.8%。

