脫北者曝學生偷看韓劇遭公開槍決 貪官賄賂卻能法外開恩

國際特赦組織最新報告指出，北韓當局正加強打擊南韓流行文化的流入，凡觀看韓劇或收聽K-pop音樂者，可能面臨嚴厲刑罰，甚至遭公開處決。（法新社）

國際特赦組織（Amnesty International）最新報告指出，北韓當局正加強打擊南韓流行文化的流入，凡觀看韓劇或收聽K-pop音樂者，可能面臨嚴厲刑罰，甚至遭公開處決。報告揭露，當局曾強迫學童觀看處決過程，以恐嚇方式阻止民眾接觸外來資訊。此外，執法過程亦被指存在賄賂與差別待遇現象。

據英國《地鐵報》報導，國際特赦組織透過訪談多名脫北者，揭露北韓自2020年實施《反動思想文化排除法》後的情況。脫北者在訪談中提到，一名學生因從中國走私韓劇《魷魚遊戲》拷貝並販售給同學而慘遭公開處決；而購買該影集者被判處無期徒刑，其餘僅是觀看的友人則被送往勞改營服5年的刑期。

然而，這種殘酷的法律並非一視同仁。脫北者指出，財富與背景在北韓法庭具有決定性作用，有權有勢的家庭能藉由行賄逃脫制裁，然而最底層的窮苦工農卻被公開處決，淪為金家王朝鞏固思想統治的「祭品」。

國際特赦組織亞太區副主任布魯克斯（Sarah Brooks）表示，北韓將資訊取得刑事化，並在執法過程中出現貪腐，使社會處於高度恐懼之中。她形容，相關法律讓民眾如同被置於「意識形態的牢籠」。

儘管管制嚴密，包含防彈少年團（BTS）音樂與多部南韓戲劇仍持續透過非正式管道流入。人權團體呼籲國際社會關注北韓限制資訊自由與嚴厲懲罰行為，並持續透過外交途徑施壓。

