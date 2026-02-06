為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    脫北者曝學生偷看韓劇遭公開槍決 貪官賄賂卻能法外開恩

    2026/02/06 17:22 即時新聞／綜合報導
    國際特赦組織最新報告指出，北韓當局正加強打擊南韓流行文化的流入，凡觀看韓劇或收聽K-pop音樂者，可能面臨嚴厲刑罰，甚至遭公開處決。（法新社）

    國際特赦組織最新報告指出，北韓當局正加強打擊南韓流行文化的流入，凡觀看韓劇或收聽K-pop音樂者，可能面臨嚴厲刑罰，甚至遭公開處決。（法新社）

    國際特赦組織（Amnesty International）最新報告指出，北韓當局正加強打擊南韓流行文化的流入，凡觀看韓劇或收聽K-pop音樂者，可能面臨嚴厲刑罰，甚至遭公開處決。報告揭露，當局曾強迫學童觀看處決過程，以恐嚇方式阻止民眾接觸外來資訊。此外，執法過程亦被指存在賄賂與差別待遇現象。

    據英國《地鐵報》報導，國際特赦組織透過訪談多名脫北者，揭露北韓自2020年實施《反動思想文化排除法》後的情況。脫北者在訪談中提到，一名學生因從中國走私韓劇《魷魚遊戲》拷貝並販售給同學而慘遭公開處決；而購買該影集者被判處無期徒刑，其餘僅是觀看的友人則被送往勞改營服5年的刑期。

    然而，這種殘酷的法律並非一視同仁。脫北者指出，財富與背景在北韓法庭具有決定性作用，有權有勢的家庭能藉由行賄逃脫制裁，然而最底層的窮苦工農卻被公開處決，淪為金家王朝鞏固思想統治的「祭品」。

    國際特赦組織亞太區副主任布魯克斯（Sarah Brooks）表示，北韓將資訊取得刑事化，並在執法過程中出現貪腐，使社會處於高度恐懼之中。她形容，相關法律讓民眾如同被置於「意識形態的牢籠」。

    儘管管制嚴密，包含防彈少年團（BTS）音樂與多部南韓戲劇仍持續透過非正式管道流入。人權團體呼籲國際社會關注北韓限制資訊自由與嚴厲懲罰行為，並持續透過外交途徑施壓。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播