前員工不捨離職？ 2度返回披薩店裝老闆賣PIZZA被逮

41歲的哈克特闖入前工作場所製作並販售披薩，還將營業額占為己有，現因多項罪名被關押在監獄中

41歲哈克特（Jonathon Hackett）在本月1日遭逮捕，他涉嫌闖入位於北卡羅來納州金斯頓市、其先前任職的披薩連鎖店Little Caesars製作並出售披薩，並將相關所得據為己有。

綜合媒體報導，金斯頓警察局2日在臉書發文指出，警方在1日接獲通報稱有位曾就職於該披薩店的男子，涉嫌非法進入店內並向顧客出售披薩。金斯頓警察局長戈耶特（Keith Goyette）表示，這是他從事執法工作26年來，首次遇到如此離奇的案件。

警方到場後發現，哈克特為該披薩店前員工，並先後於兩起不同事件中非法進入餐廳。在第1起事件中，哈克特進入店內後製作披薩，並以披薩店名義販售給顧客，隨後將所得收入據為己有。警方指出，他共售出10個披薩，獲利50美元（約新台幣1597元）。

警方表示，第2起事件發生時，披薩店員工仍在店內，哈克特再度闖入，員工試圖阻止其進入，雙方因此發生肢體衝突。哈克特在衝突中受傷，隨後被送往勒諾郡UNC醫院接受治療，治療結束後遭警方拘留，並被送往勒諾郡監獄。

警方依不同事件與情節對哈克特提出多項指控，包括：非法闖入（重罪）、以欺詐手段獲取財產（重罪）、非法闖入後盜竊（重罪），以及非法闖入（輕罪）。

另據警方指出，案發期間正值冬季暴風雪實施城市宵禁（1月31日至2月2日），哈克特另涉違反宵禁規定，目前須以5萬美元（約新台幣16萬元）交保。

