    國際

    澳洲和印尼簽署安全條約 澳總理讚歷史性時刻

    2026/02/06 15:58 編譯謝宜哲／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯與印尼總統普拉博沃會晤後，簽署兩國安全協議。（路透）

    澳洲和印尼今（6）日簽署了一項安全條約，為兩國在亞太地區加強合作和建設新軍事訓練設施鋪平道路。

    根據《法新社》報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在印尼雅加達簽署條約後發表的聯合聲明中表示，該條約將促進一系列國防合作，其中包括在澳洲國防部隊中派遣1名印尼高級軍官。

    艾班尼斯指出，澳洲也將支持印尼建設軍事訓練設施，以提升其進行聯合演習的能力。他還稱讚，此協議是「兩國關係中的歷史性時刻」。

    艾班尼斯說「澳洲和印尼擁有世界上最長的海上邊界之一，這自然使我們成為緊密的合作夥伴。但今日我們不僅僅是合作夥伴，更是親密的朋友。」

    印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）聲稱，新條約體現了印尼對睦鄰友好原則的堅定承諾，以及其自由積極的外交政策，相信這項協議將成為我們地區穩定與合作的重要支柱之一。

    此條約建立在澳洲與印尼2024年達成的防務協定基礎上，該協定承諾在充滿爭議的亞太地區加強合作。該協定簽署後的數月，數千名印尼和澳洲士兵在爪哇島東部舉行聯合演習。

