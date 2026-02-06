為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    驚險時刻！美國滑雪場纜車系統突停擺 近70人懸掛空中數小時

    2026/02/06 10:15 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國紐約州戈爾山滑雪場發生纜車系統停運意外，讓近70人被困在高達21公尺的空中數小時。（美聯社）

    美國紐約州北部1處滑雪場4日發生機械故障，致纜車系統停運，近70人被困在高達21公尺的空中數小時，所幸最終獲救。

    根據《美聯社》報導，事發地點為紐約州北溪鎮（North Creek）戈爾山（Gore Mountain）滑雪場。工作人員爬上纜車桿，使用繩索和安全帶將乘客緩緩降至地面。救援行動共耗時近5小時，無人受傷。

    約有20個纜車車廂被安全送回地面，67人獲救。據山上人員稱，被困人員當時有些焦慮，擔心上廁所的問題。他們補充，雖然氣溫低於冰點，但由於車廂門緊閉且陽光充足，所以車廂內仍然溫暖。

    獲救的受困者博蘭（Kevin Bolan）表示，他被困在纜車車廂內近5個小時，這是1次驚險的經歷，他可能一輩子都會銘記於心。

    博蘭說以前坐纜車根本不會想什麼，但現在你會三思而後行。你會確保自己先去洗手間，可能還會帶上食物，做好萬全準備。

    博蘭補充，救援行動進行得非常順利，並對滑雪場工作人員的專業精神讚不絕口。

    營運戈爾山滑雪場的紐約州奧林匹克區域發展局表示「我們訓練有素的山地作業團隊執行了疏散任務，並在整個過程中為遊客提供了支持。安全始終是我們的首要任務，我們團隊訓練有素，經驗豐富，能夠應對此類情況。」

    目前戈爾山滑雪場纜車，已於5日重新開放。

