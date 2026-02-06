促伊朗棄核 白宮：史上最強軍隊總司令握有軍事選項

白宮新聞秘書李威特5日表示，外交手段是美國總統川普處理伊朗問題的首選，但軍事干預仍是可能選項。（法新社資料照）

白宮發言人5日證實，外交手段是美國總統川普（Donald Trump）處理伊朗問題的首選，將靜候、觀察能否與德黑蘭透過談判達成協議；但發言人同時警告，軍事干預仍是川普的選項之一。

美國和伊朗官員透露，兩國已同意6日在阿曼舉行會談，但雙方在議程上仍存在分歧，華府堅持談判應包括德黑蘭的飛彈武器庫；伊朗則矢言只討論核子計畫。目前無法確認分歧是否已解決，但據悉會談仍將如期舉行。

請繼續往下閱讀...

路透報導，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）5日被問及會談細節時告訴記者，「總統處理與世界各國關係的過程中，無論是盟友或競爭對手，外交途徑始終是他的首選。」

她重申川普的立場，即伊朗必須完全放棄核能力，並強調這是關鍵要求。李威特說，「他（川普）想看看能否達成協議。……但在談判的同時，我想提醒伊朗政權，作為世界歷史上最強大軍隊的總司令，總統除了外交手段外，還有諸多其他選擇。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）5日已啟程前往阿曼。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）指出，德黑蘭將「秉持強勢態度，力求就核問題達成公平、雙方都能接受且具尊嚴的共識」。

巴格赫里補充，「希望美方也能以負責任、務實和認真的態度參與這一進程。」預計阿拉奇將在阿曼首都馬斯開特（Muscat）會見美國特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）。

會談前夕，伊朗官方電視台Press TV報導稱，該國最先進的遠程彈道飛彈「柯蘭沙爾飛彈4型」（Khorramshahr）已部署在伊斯蘭革命衛隊的地下飛彈發射場。飛彈射程達2000公里，並可攜帶1500公斤彈頭。

