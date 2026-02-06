希臘軍隊也爆共諜！ 向中國洩北約機密

希臘國防部逮捕了一名希臘國防軍成員，指控其向「第三方」洩露軍方機密訊息，包括北約（NATO）相關資訊。該名第三方聯絡人據稱與中國有關聯。（路透）

希臘國防總參謀部（GEETHA）週四（5日）表示，希臘國防部逮捕了一名希臘國防軍成員，指控其向「第三方」洩露軍方機密訊息，包括北約（NATO）相關資訊。

綜合外媒報導，接近調查的消息人士補充，兩個月前，希臘情報機構接獲一個西方國家安全機構的通報，指稱該國軍方人員有人將「高度敏感」資訊洩漏給中國。

該名男子為希臘空軍成員，派駐在大雅典地區。希臘國家情報局（National Intelligence Service）獲報後對他進行嚴密監控，並以他涉嫌向海外聯絡人洩漏更多敏感資訊為由將其逮捕；該名聯絡人據稱與中國有關聯。

GEETHA在新聞稿中表示：「此次逮捕是在軍事區域內進行，並在與其他國家機關合作與協調下完成。」當局未公布嫌犯姓名，但消息人士稱，他在被捕後已坦承相關行為。

據當地媒體指出，這名軍官年約35歲，為駐在瓦爾基扎（Varkiza）的希臘空軍某單位指揮官。據查，他使用專門的機密傳輸軟體，將機密資訊傳送至中國，涵蓋空軍、整體武裝部隊，甚至包括北約組織等相關資料。

當局發現他已累積大量預備外傳的機密資料，且同時試圖招募其他人士，因此加速執行逮捕行動，在當地時間5日清晨將他逮捕。

中國方面對上述指控尚無即時回應。

