民調：日本眾院大選　執政聯盟可望囊括逾6成席次

根據日本日經新聞在選戰後期的民調顯示，由自由民主黨與日本維新會組成日本執政聯盟，有望在8日舉行的眾議院選舉中，拿下465席中的300多席。

另一方面，由立憲民主黨與公明黨組成的新興在野黨「中道改革聯盟」席次則可能從現有的167席減半至約80席。

這項分析根據3日至5日全國電話及網路調查結果，並納入其他報告。類似的調查也曾於1月27日和28日進行。

即使選情已接近尾聲，289個單一選區中仍有超過半數競爭激烈，代表即便是些微變動，都可能影響各選區領先人選。

選戰初期，自民黨原本預期能在選前198席基礎上再增加，並獲得過半的233席，不過近期選情更見升溫。目前自民黨目標鎖定達到「絕對穩定多數」的261席。如能達標，將可壟斷眾院各委員會主席職位，並在所有委員會取得多數席次。

在176席的政黨比例代表部分，雖然選情較先前趨緩，自民黨預計仍將突破70席，優於2024年眾院選舉中的59席成績。

自民黨與日本維新會希望合力建立「執政聯盟多數」。若現有民調數據成真，兩黨極可能共獲超過310席，占全部席次2/3以上。這將使眾院可以推翻參院否決的法案，並在眾院通過。不過，憲法修正案仍需兩院各有2/3席次同意。（編譯：林沂鋒）1150206

