為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本眾院選舉在即　川普挺高市早苗、預告她3/19訪白宮

    2026/02/06 03:21 中央社

    日本眾議院選舉將於8日投開票，美國總統川普今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺日本首相高市早苗，並提到兩人3月19日將在白宮會晤。

    川普（Donald Trump）在貼中稱「這次選舉的結果對日本的未來非常重要」，而高市已證明她是一位堅強、有力、睿智的領導人，且真心愛護自己的國家。

    川普寫道：「我期待3月19日歡迎高市首相到白宮。（之前）我訪問日本時，我和我的所有代表全都對她印象深刻。」

    川普指出，除了國家安全之外，美國與日本在達成重大貿易協議方面也密切合作，而這項協議對兩國都有極大裨益。

    他寫道，高市及其聯盟的表現，理應獲得高度肯定，「因此，作為美國總統，我很榮幸能給予她及其備受尊敬的聯盟完全且徹底的支持」，「她不會讓日本人民失望」。

    高市上月23日正式宣布解散眾議院。路透社報導，各界普遍預期高市8日會勝選。

    高市去年10月當選自民黨總裁（黨主席），之後在國會被指名為日本第104任首相，成為日本史上第一位女首相。

    同月川普訪問日本時，曾與高市一同搭機前往位於神奈川縣的美軍橫須賀基地，當時川普登艦向官兵發表演說稱美國開戰一定打贏，盛讚高市是「贏家」，並強調美日關係緊密。（編譯：楊昭彥）1150206

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播