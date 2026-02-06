川普與英相通話談狄耶戈加西亞島 警告租約若生變將動武捍衛

美國總統川普警告，一旦狄耶戈加西亞島的租賃協議破局，或美軍運作受到任何威脅，美國保留動用軍事力量以確保並增援該基地的權利。（法新社檔案照）

美國總統川普5日表示，他與英國首相施凱爾（Keir Starmer）針對印度洋戰略重地狄耶戈加西亞島（Diego Garcia），進行「極具建設性」的討論。儘管川普勉強認可施凱爾與模里西斯（Mauritius）達成的協議，但他也發出嚴厲警告，強調若未來該島的租賃協議破局，或美軍運作受到任何威脅，美國保留動用軍事力量以確保並增援該基地的權利。

川普在自家社群平台「真實社群」發文，首先強調狄耶戈加西亞島的關鍵地位。該島位於印度洋中心，是美國在海外最重要的軍事基地之一，對於美國的國家安全具有不可替代的戰略價值。

川普指出：「我們擁有全世界最強大的軍隊。過去1年來，我們的軍事行動之所以能夠成功，歸功於我們戰士的實力、現代化的裝備能力，以及非常重要的一點，我們軍事基地在部署與其他方面所處的戰略位置。」

針對英國將狄耶戈加西亞島所在的查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交給模里西斯，並以租賃方式維持美軍基地運作的協議，川普表示，「我理解施凱爾首相所達成的協議，很多人都說，這已經是他能爭取到的最佳方案。」然而，川普話鋒一轉，隨即劃下明確的「紅線」。

川普強調，「如果這份租賃協議在未來某個時間點破裂，或者有任何人威脅、危害到我們基地內的美軍行動與部隊，我保留以軍事手段確保並增援美國在狄耶戈加西亞島駐軍的權利。」

這番表態被視為華府對該地區安全承諾的最強烈宣示，也暗示若外交途徑失效，美國將不惜片面採取行動。

長期以來，關於查哥斯群島的爭議除了主權問題外，還涉及海洋保護區與環境議題。對此，川普展現他一貫的立場，對這些非安全因素嗤之以鼻。

他在聲明末尾以極具個人風格的措辭總結：「在此聲明，我絕不會允許像這樣重要的基地，受到虛假指控或『環境胡扯』（environmental nonsense）的破壞或威脅。」

報導指出，狄耶戈加西亞島是美軍在印度洋監控中東、南亞及東非的關鍵跳板，也是長程轟炸機與核潛艦的重要補給站。隨著中國在印度洋的影響力日益擴大，該基地的戰略價值不減反增。川普前述言論，一方面是向盟友英國確認基地的使用權，另一方面更是向模里西斯及中國等潛在競爭對手發出警告：無論主權歸屬如何變化，美國對該基地的實質控制權不容挑戰。

