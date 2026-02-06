中國軍艦曾通過 菲海軍擬於杜巴塔哈礁設監測站強化安全

菲律賓海軍計畫在靠近南海的「杜巴塔哈礁自然公園」設立監測站，以加強蘇祿海關鍵海域的環境保護與海事安全。（美聯社檔案照）

菲律賓海軍計畫在聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產、靠近南海的「杜巴塔哈礁自然公園」（Tubbataha Reefs Natural Park）設立監測站，以加強蘇祿海（Sulu Sea）關鍵海域的環境保護與海事安全。中國研究船和海軍軍艦曾通過蘇祿海，最近一次是在2025年2月。

「菲律賓每日詢問者報」（Philippine Daily Inquirer）5日報導，菲國海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）表示，這座規劃中的監測站，將是海軍協助保護這片海洋保護區的具體貢獻。該保護區位於巴拉旺省公主港市（Puerto Princesa City）東方外海，座落於菲律賓的群島海道沿線。

請繼續往下閱讀...

崔尼代指出，杜巴塔哈礁位於菲律賓在蘇祿海的內水範圍內，「我們在那裡維持存在至關重要，以協助海岸防衛隊（Coast Guard）、漁業暨水產資源局（BFAR）及其他相關機構確保該區域的安全。」他特別強調，該公園做為世界知名潛水勝地及生物多樣性熱點的重要地位。

這座監測站預計將支援負責守護珊瑚礁的文職機構，監控非法捕撈、盜獵，以及其他可能破壞脆弱海洋生態系統的活動。杜巴塔哈礁擁有淺水珊瑚礁、鯊魚及各類海洋哺乳動物，生態極為豐富。

崔尼代說明，這項倡議主要聚焦於環境保護，而非領土防衛，但提升「海域意識」（maritime awareness）也是其附帶效益之一，「這是為了支援主要負責保護該區域的機構。海軍的角色是提供協助。」

杜巴塔哈礁自然公園受菲律賓法律保護，將其劃定為嚴格的「禁採區」（no-take zone），禁止捕魚、採掘，以及其他可能損害珊瑚礁與海洋生物的活動，並提供園區管理的法律架構，包括對違規者處以罰款與刑責的權力。

位於蘇祿海的杜巴塔哈礁因擁有異常豐富的海洋生物多樣性，及相對完整的珊瑚礁生態系統，被聯合國教科文組織列為世界遺產，是東南亞最重要的海洋保護區之一。

被問及中國船隻在蘇祿海的活動時，崔尼代表示，海軍過去曾監測到中國軍艦通過該區域，通常是依據「航行自由」行動，或進行「無害通過」（innocent passage），但近期並未在該區域發現中國海警船蹤跡。

崔尼代透露，最近一次監測到中國軍艦通過是在去年，當時一艘軍艦從黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）附近海域南下，朝民都洛島（Mindoro）方向行駛，穿越凡爾德島水道（Verde Island Passage），最後經由南部巴西蘭（Basilan）與霍洛（Jolo）地區離開。

儘管有上述通行紀錄，崔尼代強調，在杜巴塔哈設立監測站的決定，並非受到外國船隻活動所驅動，並強調海軍已具備追蹤該區大型船隻的能力。

關於設施細節，目前仍在最後定案階段。崔尼代表示，目前的構想可能是讓海軍人員「進駐」（co-locating）公園內現有的站點，而非大興土木建造新設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法