伊朗諾貝爾和平獎得主獄中絕食 抗議非法抓捕

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗女權與人權鬥士娜兒吉絲．穆哈瑪迪一度保外就醫、去年底又被捕入獄。（法新社檔案照）

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗女權與人權鬥士娜兒吉絲．穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的家人4日發表聲明說，一度獲准保外就醫，在去年底又被捕入獄的穆哈瑪迪，日前開始在伊朗監獄中絕食，抗議自己遭當局非法拘留。

穆哈瑪迪的家人在聲明中說，穆哈瑪迪2日起開始絕食，抗議自己持續遭到拘留、監禁條件惡劣，以及無法與家人或律師聯繫。聲明還說，伊朗許多被拘禁者都面臨類似處境。

現年53歲的穆哈瑪迪是知名伊朗人權與民主倡議人士，曾多次被以威脅國安的罪名逮捕入獄；她最近一次絕食抗議是在2023年，家人當時稱穆哈瑪迪未能在獄中取得醫療。2024年，穆哈瑪迪獲准保外就醫，但當局又在去年12月伊朗爆發反政府示威前夕將她逮捕入獄。

穆哈瑪迪2023年獲頒諾貝爾和平獎時仍身陷囹圄，被關在德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄（Evin Prison），頒獎典禮最後由她的一雙流亡法國的龍鳳胎兒女阿里（Ali）與琪雅妮（Kiani）代母出席領獎。

穆哈瑪迪的夫婿拉赫馬尼（Taghi Rahmani）在4日的聲明中說，妻子身患重病，包括心臟病與肺部併發症；此外，去年動過植骨手術的穆哈瑪迪，也需要定期與專門的醫療照護，但根據穆哈瑪迪的家人，這些在穆哈瑪迪目前拘留期間全都付之闕如。

穆哈瑪迪的女兒、「娜兒吉絲．穆哈瑪迪基金會」（Narges Mohammadi Foundation）共同主席琪雅妮說，家人非常擔心其母的生命安全，「她以及伊朗所有的政治犯，必須立即獲釋。」

聲明中還說，穆哈瑪迪在去年12月又被抓後曾獲准與家人通過1次電話，她當時在電話中告訴家人，曾被伊朗當局痛打到兩度送急診。聲明中說，此後穆哈瑪迪就被禁止與家人聯繫。

