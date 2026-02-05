英相下台倒數？ 早知曼德森與淫魔富商有私交 施凱爾為用人不當道歉

英國首相施凱爾5日發表演說前，談到前駐美大使曼德森任命案。（美聯社）

美國司法部公布已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，揭露英國前駐美大使曼德森（Peter Mandelson）與這名犯罪者的關係密切，使英國首相施凱爾陷入政治風暴。施凱爾5日為任命曼德森，向艾普斯坦性犯罪受害者道歉。

《法新社》、《衛報》5日報導，正為自己仕途未來搏鬥的施凱爾，在任命曼德森之決定引發排山倒海的抨擊聲浪數天後，5日為這項人事決策向艾普斯坦案受害者道歉。施凱爾說「對不起」、「為發生在你們身上的事情、為那麼多有權力的人辜負了你們、為我相信曼德森的謊言並且任命他道歉」。

曼德森2024年12月獲施凱爾提名為駐美大使，並於去年2月上任，但是上任僅7個月，去年9月就因他與艾普斯坦的私交受到爭議，而遭解除大使職務。美國司法部今年1月30日公布的最新一批艾普斯坦相關文件，進一步揭露曼德森與艾普斯坦的深厚關係，兩人不僅私交密切，甚至有金錢關係。這些新曝光內幕，令施凱爾的用人判斷和決策倍受質疑，包括執政的工黨在內，一些批評者甚至質疑他是否還適任首相一職。

施凱爾5日在發表一場演說前，談到此事，表示他提名曼德森，曼德森一再說謊，他當時並不知道曼德森與艾普斯坦的關係「深厚程度和黑暗面」。面對是否會繼續擔任首相的問題，施凱爾細述他的施政優先要務，然後說「我打算繼續完成這些關鍵工作」。

不過，施凱爾4日接受國會質詢，證實任命時已知曼德森與艾氏有私交，已令工黨議員深感不滿，愈加不願意挺身為他辯護。議員4日表決一項修正案，強制政府向國會提供任命曼德森過程的所有文件，以及他與艾氏關係的詳細資料。

工黨議員透納（Karl Turner）5日在電台訪問時說，「昨天的氣氛，是我16年來所見過工黨議員最憤怒的」，「我們不能假裝這不是危機狀態」。保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）5日表示，施凱爾的職位「顯然無法繼續」，力促工黨議員支持對首相進行不信任投票，她說，施凱爾下台「是遲早、而非是否的問題」。

