「新戰略武器裁減條約」失效 美俄宣布恢復高階軍事對話

北約歐洲盟軍司令兼美軍歐洲司令部司令格林克維奇親赴阿聯阿布達比，與俄方敲定恢復美俄高階軍事對話。（歐新社檔案照）

限制美國與俄羅斯核武的最後一項具法律約束力條約「新戰略武器裁減條約」（New START）今天（5日）正式到期失效，美俄宣布，將恢復高階軍事對話，試圖在戰略競爭加劇與烏克蘭戰事持續的背景下，維繫最低限度的溝通管道。

美軍歐洲司令部發布聲明指出：「維持軍隊之間的對話是全球穩定與和平的重要因素，唯有透過實力才能實現和平，而此類對話亦有助提升透明度並促進局勢降溫。」這次恢復軍事溝通，是在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的烏克蘭和平談判取得「具建設性且富有成效的進展」後達成的共識。該輪談判由美國總統川普指派的特使魏科夫及女婿庫許納參與協調。

根據聲明，身兼北大西洋公約組織（NATO）歐洲盟軍最高司令的美軍歐洲司令部司令格林克維奇親赴阿布達比，分別與俄羅斯及烏克蘭高階軍官會面，促成這項協議。格林凱維奇此行正值美、俄、烏3方官員就終結烏克蘭戰爭展開第二天談判。聲明說，新建立的溝通管道「將提供各方持續性的軍事接觸，以利推動持久和平」。

美俄高階軍事溝通自2021年起中斷，當時正值俄羅斯全面入侵烏克蘭前夕。

2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」自2021年延長5年後，於今年2月5日正式終止。若無替代安排，美俄將首次自1970年代以來進入無核武限制協議的狀態。根據俄羅斯衛星新聞通訊社報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，莫斯科仍願意在條約到期後繼續遵守其限制，「只要華府提出建設性的回應」，「我們當然願意展開對話」。

另一方面，佩斯科夫也透露，在4日俄中領導人視訊會談中，雙方曾討論「新戰略武器裁減條約」到期對國際核武管制體系的衝擊。佩斯科夫指出，中國明確說其核武庫規模遠不及美俄，因此認為參與相關談判並不妥當，而俄方尊重中方立場。此前，川普曾公開說，希望推動一項「包含中國」的新核武管制協議，但北京始終拒絕加入。

