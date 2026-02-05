中資疑繞道持股SpaceX 美議員促五角大廈調查

SpaceX公司標誌。（美聯社檔案照）

兩名美國民主黨籍聯邦參議員5日聯名致函戰爭部（國防部），要求立即檢視美國太空科技公司「太空探索科技公司」（SpaceX）持股狀況，釐清與中國有關連的資金，是否暗中持股。

《路透》5日報導，根據路透所見的這封聯名信，民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）和金安迪（Andy Kim）致函戰爭部長赫格塞斯，表達對中國投資SpaceX公司，「構成國安威脅，危及關鍵軍事、情報和民用基礎設施安全之可能性」的疑慮。議員引用媒體報導以及法院證詞指出，與中國有關連的投資人，疑似利用設於開曼群島和英屬維京群島的實體，將中國資金「繞道」，購入SpaceX的股份，以遮掩資金來源。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX公司，在美國國安扮演要角，該公司為美國軍方、情報單位發射衛星，並且經營「星鏈」（Starlink）衛星通訊網路，星鏈系統也被五角大廈使用，並支援烏克蘭防衛。

兩名參議員警告，鑑於敏感資訊或技術外洩風險，SpaceX中有任何中國的持股，都將觸發美國有關「外國所有權、控制或影響」（FOCI）的相關規範。信中要求戰爭部揭露任何中國資金持股情形，並且評估SpaceX是否需採取降低FOCI風險措施，以及判斷此事是否應由外來投資審查委員會（CFIUS）審查。

議員表示，SpaceX近日併購馬斯克旗下人工智慧公司xAI，使其版圖橫跨AI技術、火箭、太空網路和即時通訊平台，更升高釐清中國在該公司持股狀況的急迫性。議員要求戰爭部最晚2月20日回覆。

