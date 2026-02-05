2028年范斯或魯比歐接班？川普不選邊：兩人搭檔最強

美國副總統范斯（左起）、總統川普和國務卿魯比歐。（路透檔案照）

美國副總統范斯（JD Vance）以及國務卿魯比歐（Marco Rubio），被看好是最有可能代表共和黨角逐2028年總統大選的兩大熱門人選。不過，總統川普4日被問到接班人問題，拒絕在范斯和魯比歐之間表態選邊站，川普認為，范斯和魯比歐搭檔，會是「非常難以被擊敗」的組合。

《路透》報導，川普4日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪，被問到范斯和魯比歐是可能的接班人問題，表示他會「傾向」支持一名接班人，但是現在不想討論這個問題。他說，「我們（距離下次大選）還有3年，現在有兩個人表現得很棒，我不希望有爭論，或者我不想用『爭奪戰』（fight）這個說法，不會有爭奪戰。JD（范斯）很棒，魯比歐很棒」。



范斯曾任俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員，他日前透露，打算在今年11月期中選舉後，與川普談參選可能性。同時，共和黨內知情者也盛傳，曾在2016年角逐總統，但在黨內初選敗給川普的魯比歐，也可能尋求再度角逐總統大位。魯比歐曾任佛州聯邦參議員。

川普之前常說，這兩人應該搭檔參選。他在4日的訪問中提到，「我會說，其中一個人比另一個稍微多了一點外交手腕」，這句話被解讀可能是指魯比歐。

不過，川普稱讚兩人都有非常高的才智，「我想在風格上有差異，你可以自己觀察。但是他們兩個能力都很好，我真的認為，JD加上馬可（魯比歐）的組合，會非常難以被擊敗」。但是川普也補上一句，「政治的事，誰曉得」。

川普在訪問中也顯然再次試探尋求目前不符合憲法的第三個任期的可能性。當被問到是否認為，有「任何情況」可能使他在下屆總統任期開始的2029年1月時，仍然是總統，川普說，「我不知道，那會很有意思」。

