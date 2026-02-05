為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    國台辦挺台北燈節「泡泡瑪特」 吳欣岱：自由民主才是台灣DNA

    2026/02/05 19:14 即時新聞／綜合報導
    吳欣岱指出，自由民主才是台灣的DNA，拒絕國台辦所謂「同文同種因此喜愛泡泡瑪特」的情緒勒索。（資料照）

    吳欣岱指出，自由民主才是台灣的DNA，拒絕國台辦所謂「同文同種因此喜愛泡泡瑪特」的情緒勒索。（資料照）

    「2026台北燈節」官方公布第2組「IP」為中國潮玩品牌「泡泡瑪特」後，各界爭議不斷，中國國台辦發言人陳斌華今（5日）以「兩岸同胞同文同種」，因此「泡泡瑪特」受到喜愛很正常，替「泡泡瑪特」背書。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，自由民主才是台灣的DNA，拒絕「同文同種」的情緒勒索。

    吳欣岱今日在臉書發文表示，統戰論述最愛用「同文同種」當藉口，試圖模糊兩岸界線。但台灣真正的價值，在於我們在自由民主的土壤下，孕育出具備主體意識的本土創作者與IP。

    吳欣岱提醒陳斌華，台灣與中國最關鍵的差異不是血緣，而是自由。在台灣，我們有創作自由，能大聲質疑；在中國，連超人力霸王都能被下架、動漫展玩Cosplay都會被架走，台灣人為何要跟你們同一國？所謂「同文同種」，只是用來包裝文化侵略的遮羞布，把文創與政治任務綁在一起，這才是扭曲。

    台灣基進憂文化滲透入侵公共空間

    吳欣岱質疑，這次台北燈節的「泡泡瑪特」是在行銷台北？還是幫中國代銷？真正的城市行銷，是像日本動畫《攻殼機動隊》專程來台取材民俗神將，讓台灣文化成為世界主角。蔣萬安現在的做法，是把西門町變成中國公仔的背板。在國台辦的算盤裡，主角是中國的Labubu，台北只是陪襯的配角。除了是幫中國品牌打廣告，更是利用台灣的民主開放，協助具備政治任務的品牌長驅直入。

    吳欣岱說，觀傳局表示要形塑台北國際意象，現在卻讓國台辦發動統戰話術，不僅背離初衷，更是將西門町主場優勢拱手讓人。當網友譏諷台北變成「中國台北」時，蔣萬安的決策已嚴重傷害城市尊嚴。台灣的文化活動必須有自己的主體性，我們從不反對優質國際商品，我們反對的是政治任務包裝成商品，入侵公共空間進行文化滲透。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播