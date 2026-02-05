國台辦挺台北燈節「泡泡瑪特」 吳欣岱：自由民主才是台灣DNA

吳欣岱指出，自由民主才是台灣的DNA，拒絕國台辦所謂「同文同種因此喜愛泡泡瑪特」的情緒勒索。（資料照）

「2026台北燈節」官方公布第2組「IP」為中國潮玩品牌「泡泡瑪特」後，各界爭議不斷，中國國台辦發言人陳斌華今（5日）以「兩岸同胞同文同種」，因此「泡泡瑪特」受到喜愛很正常，替「泡泡瑪特」背書。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱指出，自由民主才是台灣的DNA，拒絕「同文同種」的情緒勒索。

吳欣岱今日在臉書發文表示，統戰論述最愛用「同文同種」當藉口，試圖模糊兩岸界線。但台灣真正的價值，在於我們在自由民主的土壤下，孕育出具備主體意識的本土創作者與IP。

請繼續往下閱讀...

吳欣岱提醒陳斌華，台灣與中國最關鍵的差異不是血緣，而是自由。在台灣，我們有創作自由，能大聲質疑；在中國，連超人力霸王都能被下架、動漫展玩Cosplay都會被架走，台灣人為何要跟你們同一國？所謂「同文同種」，只是用來包裝文化侵略的遮羞布，把文創與政治任務綁在一起，這才是扭曲。

台灣基進憂文化滲透入侵公共空間

吳欣岱質疑，這次台北燈節的「泡泡瑪特」是在行銷台北？還是幫中國代銷？真正的城市行銷，是像日本動畫《攻殼機動隊》專程來台取材民俗神將，讓台灣文化成為世界主角。蔣萬安現在的做法，是把西門町變成中國公仔的背板。在國台辦的算盤裡，主角是中國的Labubu，台北只是陪襯的配角。除了是幫中國品牌打廣告，更是利用台灣的民主開放，協助具備政治任務的品牌長驅直入。

吳欣岱說，觀傳局表示要形塑台北國際意象，現在卻讓國台辦發動統戰話術，不僅背離初衷，更是將西門町主場優勢拱手讓人。當網友譏諷台北變成「中國台北」時，蔣萬安的決策已嚴重傷害城市尊嚴。台灣的文化活動必須有自己的主體性，我們從不反對優質國際商品，我們反對的是政治任務包裝成商品，入侵公共空間進行文化滲透。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法