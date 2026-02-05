美中情局《世界概況》停刊 結束逾60年歷史

美國中央情報局（CIA）的標誌陳列於維吉尼亞州蘭利中央情報局總部大廳。（法新社檔案照）

［國際新聞中心／綜合報導］美國中央情報局（CIA）5日正式宣布，將終止出版廣受全球使用者歡迎的參考工具書《世界概況》（The World Factbook），結束這項自1962年啟動、歷時超過一甲子的計畫。

中情局在其官方網站發布簡短聲明，確認《世界概況》即日起停止更新與發布，但並未說明具體原因。此舉被視為落實局長雷克里夫先前所宣示的裁撤與情報核心任務無直接關聯的計畫的政策方向。中情局去年曾表示，雷克里夫正積極調整組織架構，以符合川普政府的國家安全優先事項。

內容權威免費使用

《世界概況》最初於1962年以機密印刷本形式問世，專供情報人員使用，內容詳盡統整各國人口、經濟、軍事、資源與社會等關鍵數據。由於其實用性極高，不到十年內便擴及聯邦其他部門使用，並於1970年代推出非機密版本對外公開。

1997年《世界概況》正式上線，迅速成為記者、學術研究者、大學生撰寫報告，乃至冷知識愛好者的必備資料來源，每年吸引數百萬人次造訪。其內容不僅權威且免費開放，更收錄超過5000張由中情局內部人員自願捐贈的個人旅行照片，所有圖片均採用無版權授權，供公眾自由使用。

此項決定正值川普總統第二任期初期，白宮正推動大幅精簡情報體系人力。根據美聯社去年報導，政府計畫分階段裁減中情局1200名員額，並在國家安全局（NSA）及其他情報單位削減數千職位。其中部分中情局員工已選擇提前退休，其餘則透過凍結招聘等方式達成，預計不會大規模資遣現職人員。

