    3年後繼續當總統？ 川普曖昧回應：這會很有趣！

    2026/02/05 17:34 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普去年展開第2任期後，儘管毀譽參半，但他確實讓美國的影響力更上一層樓。近日川普接受專訪又被問到是否尋求「第三任期」的事，川普給出充滿遐想的回應，白宮也特別將該訪談片段放在官方社群。

    白宮官方X今天（5日）PO出川普接受美國NBC新聞主播拉馬斯（Tom Llamas）的專訪片段，拉馬斯不免俗地又提起大家都非常關心的問題，那就是川普是否有想過要連任？拉馬斯詢問：「2029年1月21日，你覺得自己有可能還繼續當總統嗎？」

    川普回應稱：「這個我不太確定耶……這會很有趣。如果我直接給你一個你想要的答案，這樣不是很無趣嗎？人生這樣太無聊了吧？其實我會這樣做只有一個原因，就是要讓美國再次強大起來，而我們現在也確實做到了，讓美國變得比以前更強又更好。」

    這不是川普第一次被問到這種問題，過去地回答也都相當曖昧，從未承認也從未否認。但川普是否真能尋求「第三任期」？正常來說不行，因為美國憲法《第22修正案》規定，任何人不得當選超過2次總統，但川普的支持者指稱該法條存在漏洞，《第22修正案》僅明確禁止某人「當選」超過兩個總統任期，但並未提及「繼任」的情況，如果川普2028大選以副總統候選人身分參選，勝選後總統候選人可以在就職後立刻辭職，那麼川普就能通過繼任機制重新掌權。

