俄羅斯入侵兵推 北約慘敗1.5萬俄軍

歐洲戰雲密佈！隨著俄烏戰爭陷入拉鋸，歐洲各國正緊鑼密鼓準備應對俄羅斯可能的下一波攻勢。然而，一份最新發布的兵棋推演報告，卻狠甩歐洲一計耳光，顯示面對俄羅斯入侵，北約（NATO）與歐盟目前的防衛能量可能「完全沒準備好」。

根據《華爾街日報》報導，由德國《世界報》（Die Welt）與德國聯邦國防軍漢姆特·史密特大學（Helmut-Schmidt University）共同組織的一場兵棋推演，假設2026年10月俄羅斯入侵立陶宛的情境。結果俄羅斯僅用1萬5000人軍力，在幾天內就摧毀了北約，並控制波羅的海地區。這場兵推邀請了許多北約前高級官員、國會議員以及國安專家參與，兵推結果引發歐洲戰略界熱議。

兵推過程

在這場兵棋推演中，導火線設定是俄羅斯以「人道主義危機」為藉口，奪取了位於俄羅斯與白俄羅斯窄縫間的戰略要衝、立陶宛城市馬里揚波（Marijampole）。各國反應是：俄羅斯將入侵包裝為「人道救援」導致美國拒絕啟動北約第5條（集體防禦條約）。而德國遲疑不決，波蘭則雖有動員，但未跨境支援。

結果是，部署在立陶宛的德國駐軍，因俄羅斯無人機在基地外佈雷而無法行動。俄羅斯僅動用1萬5000人的部隊，就在幾天內摧毀了北約的信譽，並實質控制波羅的海地區。

維也納軍事專家蓋迪（Franz-Stefan Gady）在這場推演中扮演俄軍參謀總長，他指出：「威懾不僅取決於能力，更取決於敵方如何解讀我們的意志。在推演中，我深知德國會猶豫，這就足以贏得戰爭。」

不過，立陶宛軍方高層對推演結果持保留態度。立陶宛國防參謀長普雷梅尼卡斯（Giedrius Premeneckas）表示，在現實中，立陶宛擁有足夠的情報預警，且即便沒有盟軍，立陶宛5萬8000人的動員兵力，也能應對這類有限威脅。

俄羅斯威脅急迫性存在爭議

柏林與其他歐洲國家先前認為，俄羅斯直到2029年左右才有能力威脅北約。但現在各界逐漸達成共識，認為這場危機可能來得更早，甚至早於歐洲擴張軍備、具備反擊能力之前。荷蘭國防部長布瑞克曼（Ruben Brekelmans）受訪時表示：「我們的評估是，俄羅斯在一年內就能調動大量部隊。我們觀察到他們已在增加戰略庫存，並在北約邊境擴大部署與資產。」

不過，俄羅斯威脅急迫性仍存在爭議，以芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）代表的樂觀派認為，普廷在烏克蘭損失慘重且進展緩慢，「不要高估俄羅斯的能力」；但前德國國防官員蘭格（Nico Lange）提醒，普廷是投機主義者，若其目標只是證明北約第5 條失靈、分化歐洲，「他不需要驚人的軍事力量，只需要展現意志。他為什麼要等歐洲準備好？」

川普政府在1月發布的新版國防戰略中認為，俄羅斯雖是持續性的威脅，但仍「可控」，因為歐洲盟友在人口與經濟實力上遠勝俄羅斯。然而，專家警告，俄羅斯擅長利用「人道干預」等灰色地帶戰術，這將考驗北約決策的果斷性。

荷蘭防長布雷克曼斯警告，當俄羅斯不斷推進時，灰色地帶會變得越來越黑暗，「俄羅斯知道這（啟動集體防禦）不是嚴密的科學，他們會持續試探那條紅線。」

