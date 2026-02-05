英國名導驚爆！川普7月將在聯合國發表演說 承認有外星人

據傳川普將正式對世界宣布外星生命存在。（法新社）

宇宙浩瀚無垠，是否存在外星文明，甚至外星生命踏足地球，是恆久以來的爭論議題。英國知名電影導演克里斯多福．李（Mark Christopher Lee）近日拋震撼彈，稱自己收到可靠消息，美國總統川普將在今年正式對世界宣布，外星人確實存在！

本身是UFO（不明飛行物）愛好者的克里斯多福．李，近日接受英媒《每日郵報》專訪，他從川普身邊的親信口中得知，川普正準備發表一場震撼世界的重磅演講，內容涉及外星生命的真相，足以改寫人類對地外文明的認知。據克里斯多福．李所述，川普已經獲得主要世界領袖「授權」，因他被視為最適合對外公布相關資訊的現任大國元首。

克里斯多福．李表示，這場演說將揭露美國政府數十年來蒐集的關鍵證據，包括回收的不明飛行器殘骸、鑑識分析結果，以及多起軍方目擊與雷達紀錄，演說內容將提及近代多起曾經引發國際關注的UFO事件，涵蓋1947年羅斯威爾（Roswell）飛碟墜毀事件、2004年美軍尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）遭遇「Tic-Tac（歐美流行的薄荷味糖果）」雪茄形物體事件、2015年羅斯福號航艦（USS Theodore Roosevelt）官兵第一類接觸事件。

他認為川普可能會在該場歷史談話正式確認，過去回收的不明飛行器和「非人生物材料」經鑑識確實來自地球以外的外星文明。克里斯多福．李進一步透露，這場演說原定於今年9月在聯合國大會上發表，但川普特意將日期提前到7月8日，也就是羅斯威爾事件79週年紀念日。

之所以會選擇在7月8日，除了因為是羅斯威爾事件紀念日，這起懸案也是開啟現代UFO研究的起點。當年美方一度對外通報回收的是「飛碟」，但隨後莫名改口是「氣象氣球」，讓各種陰謀論如雨後春筍冒出，而川普有意藉這場歷史演說，象徵性結束過半世紀的相關資訊封鎖，坦承美方最初的聲明才是真相。

目前川普與白宮對此都保持沉默，因此不清楚是否真的會有這場演說，過去這類「即將揭露」的聳動消息也常常出現，但最後不了了之。

