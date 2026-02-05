小粉紅崩潰！金氏紀錄認證《我英》是「2025全球最受歡迎動畫」

日本熱血動畫《我的英雄學院》被金氏世界紀錄認證為2025年「全球最受歡迎動畫」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本熱血動畫《我的英雄學院》，儘管長期被小粉紅砲轟是「傷害中國14億人民的感情」、「宣揚日本帝國主義」的辱華作品，卻仍無法掩蓋它在世界各國享有的超高人氣。近日金氏世界紀錄公布，《我英》被認證為2025年「全球最受歡迎動畫」（Most in-demand animated TV show），消息引發各國動漫迷熱議，並再度讓小粉紅崩潰。

綜合外媒報導，根據金氏世界紀錄官網最新消息，他們透過數據分析公司Parrot Analytics的協助，統計2025年1月10日至2026年1月9日，各國電視動畫節目的觀看人數，最終由日本動畫《我的英雄學院》拿下2025年「全球最受歡迎動畫」的冠軍寶座。統計數據還顯示，該作在全球的需求量，是一般電視節目的57.5倍。

日媒指出，同樣獲得過這項紀錄的日本動畫，還有《進擊的巨人》、《咒術迴戰》等人氣作品。另據集英社等官方資料，《我的英雄學院》改編自堀越耕平在週刊少年《少年JUMP》連載的漫畫，單行本總銷售量突破達1億冊，原作漫畫已於2024年完結，動畫最終季則在2025年播出，Netflix和傳奇影業宣布公同改編該作的真人版電影。

目前各國動漫迷與《我的英雄學院》的粉絲，紛紛發文祝賀《我的英雄學院》榮獲金氏世界紀錄認證，大讚它拿下這份殊榮完全是「實至名歸」。消息傳至中國社群，則引爆大批小粉紅不滿，怒轟金氏世界紀錄完全不顧《我的英雄學院》傷害中國人民的歷史傷痛，揚言抵制這種辱華組織，無理取鬧的出征言行引得外國網友吐槽連連。

'My Hero Academia' has Officially obtained the Guinness World Record for the "Most in-demand Animated TV Show" of 2025! pic.twitter.com/GuhwVcdMT3 — Anime Updates （@animeupdates） February 4, 2026

