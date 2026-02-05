為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國又祭老招！傳下令國企停談與巴拿馬合作 還要對香蕉、咖啡動手

    2026/02/05 16:33 即時新聞／綜合報導
    傳北京當局要求國企停止在巴拿馬的新項目談判，可能還要對香蕉、咖啡等進口貨物動手。（歐新社）

    傳北京當局要求國企停止在巴拿馬的新項目談判，可能還要對香蕉、咖啡等進口貨物動手。（歐新社）

    巴拿馬最高法院日前收回香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約，中國跳腳嗆巴拿馬一意孤行，揚言將為此「付出沉重代價」，傳出北京當局要求國營企業停止在巴拿馬的新項目談判，可能還要對香蕉、咖啡等進口貨物動手。

    據《彭博》報導，有匿名知情人士爆料，在巴拿馬最高法院判決，授權香港長江和記實業公司（長和）子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），營運巴拿馬運河兩端的兩個港口違憲，收回營運權後，中國要求國有企業停止在巴拿馬的新項目談判，為報復措施的一部分。

    知情人士透露，此舉可能導致價值數十億美元的潛在投資受阻，還稱中國已要求船運公司在不會出現顯著額外成本的情況下，考慮將貨物改道至其他港口。

    同時中國海關單位也加強對香蕉、咖啡等巴拿馬進口商品的檢查，正在進行中的項目也可能受到影響，不過目前尚未下達最終指示。

    《彭博》向中國國務院國有資產監督管理委員會和中國海關總署發出置評請求，但尚未回覆。

    報導指出，中國目前的報復措施是否會對巴拿馬造成重大影響仍有待觀察，因為巴拿馬對中國出口在其整體貿易中占比有限，且在多數情況下，繞過巴拿馬運河勢必帶來更高成本與延誤。

