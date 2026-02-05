為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    限核條約屆期恐擴大核武 中國：現階段不參與核談判

    2026/02/05 16:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    中國外交部發言人林劍表示，現階段不會參與核裁軍談判。（歐新社）

    美俄兩國之間最後1份核條約《新削減戰略武器條約》已到期，使人們對世界局勢可能更加動盪感到不安。雖美國表示將邀請中國加入新協議，但中國今（5）日稱，「現階段」不會參與核談判。

    根據《法新社》報導，專家警告《新削減戰略武器條約》到期，意味著數十年來對美俄兩國核彈頭部署數量的限制已解除，這可能會鼓勵中國擴大其核武庫。

    目前俄羅斯和美國共同控制全球超過80%核彈頭，中國則估計有550枚戰略核彈頭發射裝置，此數字低於《新削減戰略武器條約》規定的美俄各自800枚的上限。

    雖中國核武數量低於美俄，但仍不容輕視。美國強調任何新核協議都必須包含中國，但迄今為止國際社會鼓勵中國參與新一輪談判的努力都以失敗告終。中國5日也強調，目前不會參與核談判。

    中國外交部發言人林劍5日在記者會上指出，中國一貫堅持，推動軍控和裁軍必須遵循維護全球戰略穩定的原則。

    林劍聲稱，中國核能力和美國與俄羅斯核能力完全不在一個級別，現階段不會參與核裁軍談判。

