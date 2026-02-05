以慘敗經歷呼籲去投票！小泉進次郎：沒有任何「必贏」選舉

日本防衛大臣小泉進次郎。（資料照，法新社）

日本眾議院將在8日舉行投開票，鄰近選戰終期，各黨派積極前往在全國各地發表競選演說，多家日本媒體也不斷預測候選人民調與大選結果。對此，擁有超高人氣的防衛大臣小泉進次郎，近日在兵庫縣發表助選演說時，以他自己參選慘敗的血淋淋事蹟，呼籲民眾務必要去投票、千萬不要相信任何媒體報導說詞，幽默自嘲的發言引發各界關注。

綜合日媒報導，小泉進次郎2日前往兵庫縣發表競選演說，同時為第4選區的藤井比早之（ふじい ひさゆき）站台助選。小泉進次郎提到，隨著選舉日期將至，不少媒體都在報導「自民黨氣勢如虹」的現象，然而那些其實是削弱自民黨聲勢的誤導策略，只要這類報導越多、被散播範圍越廣，就會讓人出現「我不去投票也沒關係」的想法。

請繼續往下閱讀...

小泉進次郎強調，「無論哪一場選舉，不到最後一刻，永遠都無法知道選舉結果」，甚至他還搬出自己在去年參選自民黨總裁選舉，最終慘敗收場的親身經歷來佐證這一點，「就算事前很多人說你一定會贏得選舉，我還不是在去年的自民黨總裁選舉輸掉了」、「也有很多選舉，是你在事前被認為輸定了，結果最後卻贏了的案例」。

藉由自嘲來呼籲選民去必務記得出門投票的發言，不僅在現場獲得眾人喝采，更在社群媒體掀起各國網友熱議，「苦主現身說法」、「出門投票為真」、「說服力滿分的自嘲」、「畢竟是上次民調的受害者」、「用自己當例子真的大爆笑」、「親身經歷實在是太有說服力了XD」、「小泉自從落敗後，真的成長了很多」、「比賽還未打你就說穩贏，票票入匭才是王道」、「覺醒後的小泉真不一樣了，他現在居然能自嘲了」。

【まじコレです】■小泉進次郎… 報道で惑わす勢力がある



にしても… 進次郎の自虐ネタぶっ込みワロチ 腹筋イタイ

ヤヴァイ惚れてしまいそう pic.twitter.com/eNcUdkPHhJ — ネオヨジョン2 （@neo_yojong） February 4, 2026

相關新聞請見：

競逐自民黨總裁 小泉民調領先

日本自民黨總裁選舉 日媒民調：小泉、石破呼聲高

日自民黨總裁選舉開跑 民調：「石破票」多流向小泉

日本自民黨總裁選舉起跑 高市早苗、小泉進次郎民調領先

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法