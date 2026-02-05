美國國會研究處：台灣朝野國防預算僵局 恐影響防衛能力提升

美國智庫報告，美持續強化對台軍事支持，但朝野對國防預算的政治僵局，可能影響防衛能力的實質提升。（資料照）

美國國會研究處（CRS）近日發布最新報告指出，中國的對台軍事能力正在快速成熟，習近平要求解放軍在2027年前具備攻台能力；對此，該智庫指出，美國持續強化對台軍事支持，但朝野對國防預算的政治僵局，可能影響防衛能力的實質提升。

美國國會研究處（CRS）3日向國會提交關於台灣國防和軍事問題的報告，在題為《台灣：防衛與軍事議題》（Taiwan: Defense and Military Issues）的報告中指出，中國始終主張對台擁有主權，並保留動用武力的選項，而美方政策重點是維持台海和平與穩定，過去75年來持續強化自身與台灣的嚇阻能力。

報告引述美國中央情報局（CIA）前局長伯恩斯（William Burns）說法稱，中國國家主席習近平已指示解放軍在2027年前具備攻台的能力。儘管如此，與兩棲登陸等風險高、難度也最大的軍事行動相比，北京目前更常透過「灰色地帶」手段施壓，包括軍機、軍艦頻繁擾台、跨越台海中線、無人機活動、網路攻擊與在金門周邊加強執法行動，藉此消耗台灣軍力、提高應對成本，並動搖社會信心。

對於台灣方面，CRS分析，台灣海峽這個天然屏障對解放軍構成挑戰，但台灣仍面臨多項結構性問題，包括兵源招募與留才困難、民防體系不足，以及能源、通訊與糧食等關鍵基礎設施的脆弱性。

2015至2025年，美國對台軍售超過390億美元，同時美台軍事訓練合作也正在擴大，但多以低調方式進行；台灣近年國防預算持續成長，2024年約占國內生產毛額（GDP）的2.5%，目標是在 2026年提高至3.3%。不過，報告也點出，朝野對國防預算的政治僵局，可能影響防衛能力的實質提升。

報告最後指出，美國政策圈內部仍就是否維持「戰略模糊」、或轉向更明確的對台防衛承諾存在辯論，但共識在於，嚇阻能否成功，不僅取決於美國承諾，也取決於台灣自身是否展現足夠的防衛決心與準備。

