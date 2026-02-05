為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    爆川習通話近2小時 紐時：習近平就台灣問題向川普施壓

    2026/02/05 12:35 即時新聞／綜合報導
    美國總統川普與中國國家主席習近平4日進行了一次通話。（法新社）

    美國總統川普與中國國家主席習近平4日進行通話。美媒報導指出，相較於川普在社群媒體上以輕鬆語氣談論此事，中國官方媒體對此就強硬許多，暗示台灣問題是通話中的「重中之重」。有分析師指出，習近平的聲明明顯地「尖銳且直接」。他指出，習近平顯然想「現在就立下標竿，以便在國內和對川普面前展現他正密切關注台灣問題」。

    《紐約時報》今日報導「習近平在通話中以台灣問題向川普施壓」。報導指出，儘管川普在社群上熱情表示這是一次「極好的」且「漫長而深入」的通話，但習近平在通話中，針對一個川普一直謹慎規避的議題發出了警告：台灣的未來。

    報導引述知情人士說法指出，這次通話持續了近2小時。川普在社群上僅將台灣列入他與習近平討論的六項主題之一，並表示談話一切「非常正面」。不過，中國官媒對此次通話描述則強硬得多，並暗示台灣問題才是「重中之重」。

    《紐約時報》引述中媒報導指出，習近平在通話中告訴川普，美國在台灣問題上的立場是「中美關係中最核心的問題」，並堅稱中國「絕不允許台灣從中國分裂出去」。習近平還警告：「美方必須極其慎重地處理對台軍售問題。」

    報導指出，雖然中國在與美國的外交對談中將台灣列為優先事項並不罕見，但此次警告發出的時機，正值美國於12月批准了一項價值超過110億美元的對台軍售案幾個月後。

    美國外交政策分析師、布魯金斯學會桑頓中國中心主任何瑞恩（Ryan Hass）表示，習近平的聲明明顯地「尖銳且直接」。他指出，習近平顯然想「現在就立下標竿，以便在國內和對川普總統面前展現他正密切關注台灣問題」。何瑞恩說：「他試圖為川普總統設下基調，暗示：『當你4月來訪時，請準備好就台灣問題進行嚴肅且深入的對談，因為這對我非常重要。』」

    川普的立場與外交隱憂

    報導指出，習近平態度轉趨強硬，正值川普威脅要入侵並接管主權國家，這引起了專家的擔憂，認為他不太可能阻止其盟友或對手追求類似的行動。此外，川普已明確表示他願意在台灣問題上游走灰色地帶，以免激怒北京。去年，川普政府在協商貿易協議及「川習會」期間，就曾阻止台灣總統賴清德過境紐約。

    川普上個月受《紐約時報》採訪時，曾誇耀習近平對他「侵入委內瑞拉以逮捕其領導人並扣押石油」的行動印象深刻。但被問及習近平是否會將該行動視為入侵並控制台灣的先例時，川普表示，台灣是習近平的「驕傲來源」。

    「習近平認為台灣是中國的一部分，那是他自己的決定，這取決於他自己」，川普當時這樣表示。「但你知道，我已經向他表達過，如果他真的那樣做，我會非常不高興。我不認為他會那樣做，我希望他不要那樣做。」

