為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    2028奧運組委會主席捲入艾普斯坦醜聞 洛杉磯官員要求辭職

    2026/02/05 11:44 中央社
    2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserma）捲入已故富豪艾普斯坦醜聞，洛杉磯官員要求他辭職。（路透社資料照）

    2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼（Casey Wasserma）捲入已故富豪艾普斯坦醜聞，洛杉磯官員要求他辭職。（路透社資料照）

    多位洛杉磯官員要求2028年洛杉磯奧運組委會主席華瑟曼辭職，因已故性犯罪者艾普斯坦案最新一批文件揭露華瑟曼與艾普斯坦女友之間內容露骨的郵件。

    法新社報導，美國司法部1月30日釋出的數百萬頁文件中，揭露華瑟曼（Casey Wasserma）2003年與英國前社交名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）往來的電子郵件後，他於1月31日公開道歉。

    針對與麥克斯威爾的信件往來，華瑟曼在聲明中表示：「我對與麥克斯威爾的通信深感後悔，那是20多年前，遠早於她駭人聽聞的罪行曝光之前。」麥克斯威爾因替艾普斯坦誘拐未成年少女，目前正服刑20年。

    新曝光的電子郵件中，包括華瑟曼曾調情稱想看麥克斯威爾穿「緊身皮衣」的訊息；另一封郵件中，麥克斯威爾則提議提供足以「讓男人瘋狂」的按摩。

    現年51歲的華瑟曼，在當年與麥克斯威爾調情時已婚。儘管他尚未在艾普斯坦醜聞中被指控任何違法行為，但該醜聞已干擾美國總統川普政府的施政。

    川普曾與艾普斯坦在同樣的社交圈出入，而川普的右翼支持者長期來一直深信，艾普斯坦在替全球權貴經營性販運網絡。

    即便目前證據顯示華瑟曼與艾普斯坦的交集並不深，但洛杉磯地方官員仍要求他辭去2028年奧運組委會主席一職。

    洛杉磯郡郡長哈恩（Janice Hahn）告訴「洛杉磯時報」（The Los Angeles Times）：「讓（華瑟曼）在國際舞台上代表我們，會分散對運動員以及為2028年奧運所需付出巨大努力的關注。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播