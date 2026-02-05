為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    烏俄重啟和平談判　美斡旋下意見分歧仍大

    2026/02/05 03:54 中央社

    在美國斡旋下，烏克蘭與俄羅斯在阿布達比（Abu Dhabi）舉行為期兩天的和平談判，今天首日會談結束。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）先前表示，俄羅斯利用美國上週支持的能源停火協議來囤積彈藥，俄方並在昨天對烏克蘭發動歷來最多次彈道飛彈的攻擊。

    一名消息人士今晚告訴路透社說，會談將於明天繼續。

    阿拉伯聯合大公國外交部今天稍早發布的照片顯示，三方代表坐在U字形會議桌旁，美方官員坐中央，包括美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

    路透社報導，雙方主要分歧依舊存在，最敏感的問題包括：莫斯科要求基輔放棄仍在烏克蘭控制下的部分領土，以及歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）的未來命運，這座電位於俄羅斯目前占領區。

    莫斯科要求基輔撤離頓內茨克州（Donetsk）全區，俄方以這點為談判前提條件。頓內茨克有一系列重兵駐守的城市，被視為烏克蘭的防禦堡壘。

    烏克蘭則主張，應沿著現在的前線區來凍結衝突，拒絕任何單方面的撤軍要求。（編譯：紀錦玲）1150205

