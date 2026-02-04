歐洲官員示警：俄間諜衛星可操控歐洲衛星 竊取資訊並使其墜毀

俄羅斯聯合號火箭在2017年11月28日攜帶18枚衛星發射升空。（美聯社檔案照）

英國《金融時報》4日報導，根據安全官員指出，自2022年克里姆林宮全面入侵烏克蘭以來，兩艘俄羅斯太空載具「光束-1號」、「光束-2號」已攔截至少十幾顆位於歐洲上空的關鍵衛星通訊訊號。安全單位表示，俄羅斯間諜衛星不僅能監控歐洲關鍵衛星的通訊內容，甚至還可操控其軌道，使其墜毀。

軌道數據顯示，自2023年3月發射以來，俄羅斯「光束-2號」（Luch-2）已接近17顆歐洲衛星。《金融時報》指出，這些攔截行動不僅竊取歐洲衛星所傳輸的機密資訊，更使莫斯科得以操控衛星軌跡，甚至刻意使其墜毀。

德國聯邦國防軍太空司令部指揮官特勞特少將向該報表示，這兩顆俄羅斯衛星被懷疑「從事訊號情報（SIGINT）活動」。

另一名歐洲高階情報官員則指出，這些俄羅斯載具刻意將自身定位在地面站與衛星之間極窄的資料波束內。該官員告訴《金融時報》，由於許多衛星的指令資料未經加密，因此容易遭到敵對載具記錄、干擾，甚至破壞。

德國國防部長佩斯托瑞斯去年9月曾表示，德國武裝部隊及歐洲其他國家所使用的國際通信衛星公司（Intelsat）衛星正遭俄羅斯衛星尾隨監控。總部位於美國與盧森堡的Intelsat公司營運超過50顆衛星，服務對象涵蓋民間企業與政府機構。

佩斯托瑞斯當時強調：「衛星網路是現代社會的阿基里斯腱。誰攻擊它們，就能癱瘓整個國家。俄羅斯的這些行動對我們所有人都是根本性威脅，尤其在太空中，這是我們不能再忽視的威脅。」

英國太空司令部指揮官泰德曼少將則於去年10月表示，俄羅斯軍方每週都在針對英國軍用衛星進行干擾。他向英國廣播公司（BBC）表示，俄國衛星能鎖定英國衛星並試圖蒐集其資訊。英國目前約有六顆專用軍事衛星，用於通訊與監控任務。泰德曼少將指出，這些衛星皆配備抗干擾技術。

此一態勢發生之際，俄羅斯正加劇在歐洲展開「混合戰爭」，包括切斷並破壞海底電纜與管線、干擾GPS訊號，以及發動無人機越境侵擾等行動。北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席德拉貢上將去年12月表示，北約必須採取更「積極主動」的策略，以嚇阻莫斯科進一步發動混合攻擊。

