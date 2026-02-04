全球最大記者監獄！中國兩調查記者踢爆四川高官貪腐後「被消失」

中國調查記者劉虎。（美聯社）

中國調查記者劉虎及合作夥伴巫英蛟，因揭露四川省蒲江縣委書記浦發友涉及貪腐後，遭警方逮捕並刑事拘留。成都警方隨後證實並發佈公告，兩人正因涉嫌「誣告陷害罪」與「非法經營罪」而被調查。此舉引發國際社會高度關注，無國界記者組織（RSF）批評，這再次突顯中國對獨立報導的敵意，呼籲國際對北京當局施壓，而非放任其打壓事實真相，並再度批評中國是「全球最大記者監獄」。

據《BBC》報導，劉虎與巫英蛟於上週日（1日）分別在重慶與河北遭警方帶走。兩人失蹤前，曾在微信公眾號發表名為《曾逼死教授的四川縣委書記，如今又把招商企業逼向破產》的深度調查報導，揭發四川省蒲江縣委書記浦發友的貪腐劣跡。目前相關報導已在中國網路空間遭到全面下架，所有相關連結均已失效。

請繼續往下閱讀...

現年50歲的劉虎是中國著名的揭弊記者，長期關注官員腐敗。這並非他首次身陷囹圄，2013年他就曾因舉報高層官員而被控誹謗罪遭逮捕，直到隔年才獲釋。獲釋後他仍持續在社群平台發布調查新聞，而34歲的巫英蛟則是其長期合作夥伴，兩人經常共同署名發表報導。

RSF指出，在劉虎遭逮捕前，曾收到成都紀檢官員的多次訊息，警告他應透過「官方管道」反映問題，而非在媒體上公開報導。RSF倡議經理別拉科夫斯卡（Aleksandra Bielakowska）強調，此案顯見北京對媒體的限制已達到極端，國際社會不應追求對中關係「正常化」，因為這只會助長中共對公民記者的迫害。

針對此項爭議，中國外交部發言人週三在例行記者會上僅簡短回應，稱相關部門已發布案件資訊，並重申中國是「法治國家」，司法機關依法辦案，法律面前人人平等。

但根據統計，目前中國至少有一百二十名記者遭到關押。人權組織表示，在缺乏司法透明度與媒體監督權的情況下，揭弊者往往從「正義化身」變為「階下囚」。

Former investigative journalist, Liu Hu, and self-media figure, Wu Yingjiao, suspected to have gone missing and possibly detained across provinces after publishing the now-deleted article, "The Sichuan County Party Secretary Who Once Drove a Professor to Death, is Now Driving… pic.twitter.com/zLrRcGq5Td — 中国人权-Human Rights in China （@hrichina） February 3, 2026

成都市公安局通報。（翻攝畫面）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法