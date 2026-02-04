與川普有關？美公佈國防戰略隔天張又俠落馬 紐時投書：非巧合

加諾（John Garnaut）認為，中共軍方大清洗，可能促使中國領導人習近平在未來幾年升級對台灣的經濟與軍事壓力。（美聯社）

中共中央軍委副主席張又俠涉「嚴重違紀違法」，1月24日被正式宣告立案調查後，中國內部人心惶惶。《紐約時報》近日刊登地緣政治風險顧問公司 Garnaut Global 創辦人加諾（John Garnaut）的客座評論，其中提到，共軍內部大清洗可能促使中國領導人習近平在未來幾年升級對台灣的經濟與軍事壓力；另外，他也認為，川普總統的行為可能在無意中強化了這些動態，張又俠落馬的消息，恰好在川普政府發布新的《國家防衛戰略》隔天公佈，這絕非巧合。

《紐約時報》昨日刊登加諾的投書，內容提到，這是習近平在軍隊清洗中最為大膽的一步，也是中國共產黨歷史上最徹底的一次整肅。這場持續數年的動盪可能顯示解放軍正處於混亂中，這似乎挫敗了習近平統一大陸與台灣的目標。但事實上，這是習近平的長期計劃的一部分。最終目標是打造一支能夠征服台灣，並在與美國可能的對抗中取得勝利的軍事力量。

請繼續往下閱讀...

自 2022 年以來，習近平已撤換了中央軍事委員會六名將領中的五名。中共中央委員會 44 名將領中，多達 34 人被免職或在官方場合銷聲匿跡且未作解釋——這場清洗的深度甚至超過了毛澤東時期。

加諾表示，短期內，這無疑削弱了中國軍隊的力量，但習近平顯然相信，他能在短時間內為這支世界最大規模的常備軍培養出新一代領導者。綜合來看，這些要素正趨於一致，可能促使習近平在未來幾年升級對台灣的經濟與軍事壓力。

加諾指出，美國總統川普的行為，可能在無意中強化了這些動態。川普在不斷與協助遏制北京地緣戰略野心的盟友對抗的同時，表現出對與北京進行持續對抗的興趣不大，轉而尋求峰會並在貿易戰中尋求和平。張又俠落馬的消息，恰好在川普政府發布新的《國家防衛戰略》隔天公佈，這絕非巧合；該戰略聚焦於美國在西半球的主導地位，而背離了長期以來對抗中國的目標。

如果川普繼續對中國採取妥協方式，並進一步動搖美國領導的盟友體系，兩年後的戰略後果將非常深遠。在內部與外部約束減少的情況下，習近平將能更放手地壓迫台灣，並由一支訓練有素、只會執行而不會質疑其命令的新生軍事領導層提供支持。

