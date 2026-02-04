全拜中國所賜 川普為了稀土罕見拉攏盟友

美國總統川普2日在白宮橢圓形辦公室宣布啟動代號為「金庫計畫」的關鍵礦產儲備計畫。（彭博社）

自去年初回鍋白宮以來，誓言「美國優先」的美國總統川普一直沒把華府與他國的長期結盟關係放在眼裡，即便美國將因此痛失盟友也在所不惜；然其政府4日卻企圖走老路重拾傳統的聯盟外交，主持1場有50多國共襄盛舉的會議，目的在於確保關鍵礦產的穩定供應。

促使川普改弦易轍的原因很簡單，就是被美國視為長期競爭對手的亞洲強權中國，已牢牢掌控包括稀土在內的許多關鍵礦產資源。稀土對於從智慧型手機、電動車到戰鬥機等現代科技都至為重要，而中國開採與加工的稀土分佔全球6成與9成。

當去年川普對全球發起貿易戰時，中國曾憑藉其在關鍵礦產上的實力做出反擊，對稀土出口實施嚴格管制，撼動全球經濟。去年10月，美中就關鍵稀土供應達成為期1年的協議；但為求確保關鍵礦產供應穩定，美國也積極拉攏盟友，就關鍵礦產與包括日本、澳洲、沙烏地阿拉伯、南韓與泰國等國，達成協議。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）以川普政府鮮少宣之於口的「全球聯盟」，來形容美國與盟國在關鍵礦場上的合作，並稱另有11國在4日加入，以及另有20國有興趣參加。

柏根3日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）說，該「全球聯盟」其概念是，這些因關鍵與稀土礦產而相聚的各國間的免關稅貿易與交換；此一新興集團可能會一改美國歷來奉行的自由市場原則，對特定關鍵礦產訂定最低價；若有人以讓某種特定材料充斥市場來占據主導地位，這些人就有能力從根本上摧毀1家公司或1個國家的生產的經濟價值。柏根此言顯然暗指中國。

