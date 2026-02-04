剛炸基輔就找習近平！普廷「敏感日」視訊通話 恰逢中俄結盟4週年

剛結束對烏克蘭的空襲，普廷（左）週三下午隨即與習近平（右）視訊通話。（法新社檔案照）

就在俄羅斯結束短暫停火、對烏克蘭發動今年最大規模空襲的隔天，俄羅斯總統普廷將目光轉向了東方。據中國官媒《央視》報導，中國國家主席習近平於週三（4日）下午，在人民大會堂與普廷舉行了視訊會談。由於時機點恰逢普廷剛對基輔投下500多枚飛彈，加上今天是雙方簽署「無上限」合作聲明的四週年，這通電話被外界解讀為莫斯科在戰局升級後，急欲確認北京的支持。

《法新社》指出，這通電話發生在兩國外長宣示今年雙邊關係將「開創新局面」之後。隨著俄羅斯在烏克蘭戰場陷入長期消耗戰，北京的經濟合作成為莫斯科維持戰爭機器的關鍵生命線。

值得注意的是通話日期的高度象徵性。2022年2月4日，普廷出席北京冬奧開幕式，雙方發表了震驚全球的聯合聲明，宣稱中俄友誼「沒有上限」。不到一個月後，俄軍坦克就開進了烏克蘭。如今選在四週年的同一天通話，分析認為，這是雙方在向西方，特別是川普政府，展示「中俄軸心」依然穩固的政治訊號。

根據中國外交部說法，兩位領導人經常保持聯繫，並在跨年夜互致賀電，當時習近平已表達「願繼續保持密切交往」的意願。兩人上次面對面是在去年9月，普廷出席了北京的大型閱兵式，當時他盛讚兩國關係處於「前所未有的水平」。

此次通話也呼應了兩國外長日前的宣示。雙方外交高層近期才達成共識，強調中俄關係今年將致力於「開創新局面」，並在經濟合作上持續深化。

