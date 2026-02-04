愛沙尼亞特種部隊登船扣押貨輪 阻斷拉美—俄羅斯走私鏈

一艘駛往俄羅斯的貨船因疑似涉及走私遭愛沙尼亞海關與稅務局扣押。（路透社）

愛沙尼亞海關與稅務局（Tax and Customs Board）昨（3）日晚間表示，一艘懸掛巴哈馬國旗，名為「Baltic Spirit」貨輪因疑似涉及走私活動，在該國內水域遭扣留。該船原定前往俄羅斯聖彼得堡，已在首都塔林外海受國家監管並接受海關檢查。

據《路透》報導，愛沙尼亞稅務與海關委員會在聲明中表示，當局有充分理由相信該船隻被用於國際走私，因此依據國家監督權限，對該船強制扣押。為了因應潛在的武裝反抗或突發狀況，警方派遣了專門執行高風險任務的「K-Commando」特種部隊登船搜捕，隨後由海關人員接手進行地毯式搜索。

請繼續往下閱讀...

報導引述船舶追蹤服務系統「MarineTraffic」的數據顯示，這貨輪先前曾停靠哥倫比亞港口，隨後啟程前往俄羅斯聖彼得堡。愛沙尼亞執法部門特別澄清，這艘船目前並未列入歐盟制裁名單，亦不屬於俄羅斯用來規避制裁的「影子艦隊」。但由於該船的航線起點為走私高風險國家厄瓜多，愛沙尼亞政府仍採取最高規格的執法手段，以阻斷可能的跨國非法貿易鏈。

截至今（4）日，該貨輪仍被扣押於愛沙尼亞首都塔林附近，官方尚未公布具體的走私物品與數量，但強調走私犯罪不僅損害國家財政與法律尊嚴，更可能涉及國際組織犯罪集團的運作，未來不排除與歐洲刑警組織進一步協作調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法