認了鎮壓釀3000死！伊朗突准女性考機車駕照 被質疑「象徵性讓步」

在當局承認鎮壓行動造成超過3000人死亡後，伊朗政府近日出現罕見政策轉向。據《法新社》報導，德黑蘭當局正式批准女性考取機車駕照，結束多年來「法律未明卻實務封殺」的灰色地帶。由於時機點恰逢全國反政府示威浪潮稍歇，這項鬆綁引發外界解讀，質疑這是否為政權在巨大民怨壓力下的「象徵性讓步」。

過去伊朗法律雖未明文禁止女性騎車，但警方實務上拒絕核發駕照。這導致女性騎士一旦發生車禍，即便身為受害者，也常因「無照駕駛」而被迫承擔法律責任。第一副總統艾里夫（Mohammad Reza Aref）簽署的新決議，要求交警必須提供女性術科訓練並核發駕照，試圖將這股在街頭日益增長的騎車風潮納入體制管理。

這項開放政策的背景極不尋常。報導指出，伊朗近期爆發了由經濟問題引爆、隨後升級為反體制的全國性示威。德黑蘭當局罕見承認，在動亂中共有超過3000人死亡，儘管官方堅稱死者多為安全部隊與旁觀者，但如此高昂的傷亡數字已震驚國際。

2022年庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因違反頭巾規定遭羈押死亡後，伊朗女性爭取自由的力道日益增強。越來越多女性無視嚴格的服裝規定，甚至騎上機車穿梭街頭，這股要求更多自由的浪潮，正是促成此次法規改變的關鍵推力。

