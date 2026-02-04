美印達貿易協議 印度應該會停買俄油 是否改買美油還未知

美國與印度達成貿易協議後，印度商業與工業部長戈雅3日在新德里召開記者會。（歐新社）

就在美國宣稱印度已停止向俄羅斯採購石油數天後，印度商業與工業部長戈雅（Piyush Goyal）4日在首度就美印貿易協議對國會發言時表示，印度將使其能源來源多元化，作為在持續變化的全球環境下確保能源安全的策略之一。但戈雅並未言明印度是否改買他國石油。

美國總統川普2日宣布與印度達成貿易協議，美國對印度商品的關稅從50%大降至18%，條件是印度停止購買俄羅斯石油以及降低貿易壁壘。

川普說，印度將改買美國石油，以及可能買委內瑞拉石油。但俄羅斯克里姆林宮3日表示，並未接獲來自印度方面的關於停購俄油的聲明。至於戈雅對國會的聲明，也沒提及印度會改向其他國家採購能源。

根據路透，印度政府並未要求印度煉油商停購俄油，再說油商也需要一段時間來消化正在進行中的採購。

戈雅還說，印度在與美國的協議中，成功保護農業與乳畜業等敏感產業。但印度主要反對黨「國大黨」的國會議員質疑，美印貿易協議缺乏細節，要求釐清印度政府到底同意對美國開放哪些農業領域。

