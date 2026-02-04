菲律賓總統小馬可仕彈劾案 眾院司法委員會：指控空洞

倡議人士4日在菲國國會眾議院外手持標語、旗幟與橫幅，呼籲彈劾總統小馬可仕。（路透）

菲律賓國會眾議院司法委員會4日說，針對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）的2項彈劾指控─貪腐違憲以及違背公眾信任，缺乏實質內容。

國會分別討論由律師與倡議人士提出的彈劾案，進入第3天，眾院司委會以壓倒性多數裁定，這2項彈劾指控皆毫無根據。目前總統任期做到一半的小馬可仕，已否認有任何不當之舉。

菲律賓國會眾院預計將召開全體會議就彈劾指控進行表決，其結果可能是維持司委會的調查結果，也可能是推翻司委會的決定。菲律賓眾院目前由效忠小馬可仕的議員把持。

眾院司委會並未宣布接下來皆如何處理這2起針對小馬可仕的彈劾指控。

若要彈劾小馬可仕，至少要取得3分之眾議員的支持；倘若如此，小馬可仕將成為繼菲律賓前總統艾斯特拉達（Joseph Estrada），第2位被彈劾的菲律賓領導人。2001年的艾斯特拉達彈劾審判，最後因部分檢察官退出而中途喊卡。

針對現年68歲的小馬可仕的彈劾指控，包括他決定允許逮捕被指在任內強力緝毒導致數千人死亡的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），以及任之被送到海牙國際刑事法院（ICC）受審；此外，小馬可仕還被控濫權挪用公帑導致防洪計畫爆發貪腐醜聞，以及被控涉嫌吸毒（但遭小馬可仕否認）以致不適合治國。

倘若菲律賓國會眾院通過彈劾案，案件將送交國會參議院進行審判，由參院全院24名議員擔任陪審員。

菲律賓目前有5名高官被彈劾，但僅1人，即前首席大法官，被定罪與免職。

菲律賓就針對總統小馬可仕的彈劾指控進行表決，裁定2項指控皆毫無根據。（法新社）

