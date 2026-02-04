日本大雪釀35死393傷 氣溫回升發雪崩警告

據日本消防局統計，自1月20日後降雪已造成35人死亡和393人受傷。（美聯社）

日本之前連續2週因極端降雪導致交通癱瘓、房屋倒塌等問題，日本今（4）日又針對北部地區發布預警，提醒可能因氣溫回升而發生雪崩。

根據《法新社》報導，自1月下旬後持續降雪已將青森縣等北部地區掩埋在約2公尺厚的積雪中，令居民出行困難，學校和企業被迫關閉。

請繼續往下閱讀...

日本官員表示，4日氣溫回升，青森縣最高氣溫達到攝氏8度，增加濕雪塊從屋頂掉落風險，可能造成人員傷亡。

日本內閣官房副長官尾崎正直在記者會上說「我們呼籲受影響的居民注意安全，警惕降雪和雪崩。」

另外據日本消防局統計，自1月20日後降雪已造成35人死亡和393人受傷。許多事故都涉及居民在清理積雪時從屋頂跌落，或民眾被屋頂上的積雪砸中。

日本富士電視台稱，1名男子3日被發現死於新潟縣大雪掩埋的倒塌房屋中，還有1名男子因車庫坍塌而喪生。

日本氣象預報員警告，寒冷天氣將從週末開始回歸，並為北部地區帶來更多降雪。目前日本政府已部署軍隊，協助清理北部地區大片積雪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法